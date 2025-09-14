Prymas Polski pisze do wiernych po ataku na księdza w Mieścisku. „Zabolało”

Piątkowa msza została zakłócona przez półnagiego mężczyznę, co uwiecznione zostało na nagraniu wideo. Widać wyraźnie na filmie, że agresor wyrwał duchownemu z ręki mikrofon, a potem – jego zachowanie można tak interpretować – szarpał i odpychał księdza. Rzucał też sprzętem elektronicznym w kierunku ław, w których zasiadali wierni.

Mieścisko. Pijany awanturował się w kościele

Następnie agresor zwrócił się do kapłana i w obelżywych słowach nakazał mu opuścić świątynię. W pewnym momencie mężczyzna został poinformowany, że na miejsce wzywana będzie policja. – To dzwoń! – odpowiedział.

Później widzimy, jak podejrzany niesie krzyż. Przedmiot w końcu wypada mu z rąk i ląduje na posadzce. Mężczyzna podnosi go z niej i uderza o ołtarz. Pijany próbuje jeszcze kontynuować dzieło zniszczenia, ale zostaje powstrzymany przez świadków zdarzenia.

Lokalne media zapewniały, że podejrzany został ostatecznie zatrzymany przez funkcjonariuszy i „doprowadzony do jednostki policji w Wągrowcu”. Służby wezwane zostały przez proboszcza Parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Mieścisku – księdza Andrzeja Panasiuka.

Czyn popełniony przez podejrzanego zakwalifikowany został jako „złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych”. Według Kodeksu karnego grozi za to grzywna, jak również ograniczenie czy pozbawienie wolności. Potwierdzono, że 47-latek działał pod wpływem alkoholu.

List prymasa Polski po ataku na księdza

„Drodzy Siostry i Bracia, myślę, że podobnie jak mnie, tak i Was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele. Przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Dlatego proszę Was o to, byście w tę niedzielę, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawili w Waszej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne” – pisał abp Polak.

Hierarcha wezwał do modlitwy za mężczyznę, który dopuścił się ataku w świątyni. „Proszę Was, wnieście na nowo ten połamany krzyż do Waszej świątyni, by w Święto Jego Podwyższenia zatriumfował Chrystus Ukrzyżowany. Ten, który zło chce dobrem zwyciężać. Przyzywając wstawiennictwa św. Michała Archanioła, patrona Waszej parafii otaczam Was swoją modlitwą i z serca błogosławię” – zakończył.

Czytaj też:

Zniszczyli dach świątyni i odcięli krzyż. „Motywacja sprawców niezrozumiała i bolesna”Czytaj też:

Siostra Chmielewska bohaterką kryminału. „Spotkaliśmy się na imprezce”