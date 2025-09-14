Zawaliła się ściana kamienicy. W budynku znajdowała się tylko jedna osoba

Do zawalonego budynku wielkopolskie służby zostały wezwane w niedzielę około godziny 11. Jak informowano, runęła ściana kamienicy przy ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu. Szczęśliwie w środku nie było wielu mieszkańców.

Wągrowiec. Zawaliła się ściana kamienicy

„Wstępnie ustalono, że w budynku znajdowała się jedna osoba — starsza kobieta, której udzielono pomocy medycznej. Jedna osoba została ewakuowana” – informowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu. Ulica Bydgoska od strony Rynku została zamknięta.

Po wstępnym przeszukaniu stwierdzono, że najprawdopodobniej nikogo więcej nie było w zniszczonej kamienicy. Wciąż trwa ustalanie przyczyn katastrofy budowlanej. Do Wągrowca sprowadzony zostanie ciężki sprzęt, by dokładnie przeszukać gruzowisko i dowiedzieć się, dlaczego ściana uległa zawaleniu.

Czytaj też:

Prymas Polski pisze do wiernych po ataku na księdza w Mieścisku. „Zabolało”Czytaj też:

Awaria płatności w Polsce. Minister finansów: przyczyny będą wyjaśnione