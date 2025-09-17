Wysyp grzybów w polskich lasach. Ile trzeba czekać po deszczu? Są wskazówki

„Rosną jak grzyby po deszczu” – to znane polskie powiedzenie, które oznacza, że coś powstaje lub pojawia się szybko i w dużej liczbie. A jak to jest z leśnymi okazami? Ile trzeba czekać na to, aby po deszczu pojawiły się grzyby? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta.

Jak szybko grzyby pojawiają się po deszczu? Odpowiedź jest złożona

– To zależy od pory roku – powiedział w rozmowie z „Faktem” Eugeniusz Liana, jeden z najbardziej znanych grzybiarzy w Polsce. Latem ten proces przebiega znacznie krócej, a nowe okazy mogą pojawić się w ciągu kilku dni. Jesienią nie można liczyć na tak szybki obrót spraw. Proces pojawienia się grzybów może przeciągać się od dwóch do trzech tygodni.

Niezwykle ważnymi parametrami w tym kontekście jest też temperatura i wilgotność powietrza. Jak podkreśla Eugeniusz Liana, znaczenie ma także konkretny gatunek grzyba. We wrześniu w polskich lasach najczęściej można natknąć się na kurki, rydze czy borowiki, a także zwiększa się liczba maślaków i podgrzybków.

Dziesięć zasad dla grzybiarzy. Musisz je znać, zanim wybierzesz się do lasu

Na rządowej stronie, jako element edukacji ekologicznej, pojawił się zbiór zasad świadomego zbierania grzybów.

Zbieraj tylko te grzyby, co do których masz całkowitą pewność, że są jadalne. Zbieraj tylko grzyby w pełni dojrzałe/wykształcone, które łatwo zidentyfikować – młode owocniki bez wyraźnych cech gatunkowych są częstą przyczyną pomyłki. Nie zbieraj ani nie niszcz grzybów, które są prawnie chronione. Grzyby najlepiej wycinaj ostrym nożem tuż przy ziemi, a następnie przykryj ściółką – w ten sposób pozwolisz na wzrost kolejnych grzybów w tym miejscu. Nigdy nie niszcz grzybów, których nie zbierasz – mogą być one cennym pokarmem dla wielu gatunków zwierząt. Grzyby zbieraj do koszyków wiklinowych lub pojemników przepuszczających powietrze – foliowe reklamówki powodują zaparzanie się grzybów oraz przyspieszają ich psucie. Nie zbieraj grzybów w miejscach zabronionych, takich jak rezerwaty i parki narodowe, uprawy leśne do 4 metrów wysokości czy tereny należące do wojska. Nie zbieraj grzybów, które rosną w rowach, na skraju lasu i w innych miejscach, które mogą być skupiskiem odpadów i zanieczyszczeń. W lesie zawsze zachowaj ciszę i spokój – to dom wielu zwierząt, w lesie to Ty jesteś gościem. Jeśli widzisz śmieci w lesie – zabierz je ze sobą.

