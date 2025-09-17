Niezwykle rzadka mutacja grzyba odnaleziona w polskim lesie. „Jedna na milion”

Pracujący w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Piotr Grześ zamieścił w sieci zdjęcia rzadkiej mutacji kurki, nazywanej rosecomb. Od razu rzuca się w oczy, na czym polega niezwykłość tego grzyba. Widzimy powykręcany, nieregularny kapelusz, w którym nie tak łatwo rozpoznać swojską kurkę.

Rosecomb. Niezwykle rzadka mutacja kurki

„To efekt rzadkiego zaburzenia rozwoju owocnika” – wyjaśniał autor bloga „Grzybów znawca”. Zapewniał przy tym, że mutacja nie wpływa na walory smakowe grzyba, który nadal jest jadalny. Jak jednak zaznaczał, jest to znalezisko „jedno na milion”. Tak rzadkie, że zasługujące na chwilę uwagi w sieci.

Oczywiście dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy ograniczyć się do spożycia grzybów, które znamy i potrafimy zidentyfikować z dużą pewnością. Kurki łatwo pomylić powiem z trującą lisówką pomarańczową. Główny Inspektor Sanitarny przekonuje, by w razie wątpliwości kontaktować się z ekspertami i nie ryzykować zatrucia.

Jeżeli jednak nie mamy wątpliwości, to kurki są gwarantem dobrego smaku oraz zdrowych składników. Zawierają witaminy A, C, D oraz te z grupy B. Są bogate w potas, miedź, żelazo i cynk. Obecny w nich antyoksydanty wspomagają trawienie i działają przeciwzapalnie.

