To tutaj powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest kluczowy wniosek

We wtorek 31 marca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o formalną zgodę na rozpoczęcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Na odpowiedź agencja ma aż dwa lata, ponieważ udzielenie pozwolenia w tej sprawie wiąże się ze szczegółową analizą inwestycji.

Pierwsza polska elektrownia atomowa. Kluczowy wniosek

PAA musi teraz sprawdzić proponowaną przez PEJ technologię, deklarowane procedury bezpieczeństwa, a także wpływ inwestycji na zdrowie ludzi i środowisko. Inwestor musi udowodnić, że dotrzyma najwyższych standardów bezpieczeństwa. Decyzja zapadnie najpóźniej do 2028 roku. Z przedstawionego przez PEJ harmonogramu wynika, że wtedy też może dojść do rozpoczęcia prac budowlanych i wylania tzw. pierwszego betonu jądrowego.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma stanąć w Choczewie w województwie pomorskim. Trzy bloki jądrowe w technologii AP1000 dostarczyć ma amerykański koncern Westinghouse, a za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum Westinghouse–Bechtel. Każdy z tych bloków będzie miał moc 1250 MWe. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na blisko 200 mld zł.

Elektrownia jądrowa w Choczewie. Prace przygotowawcze na zaawansowanym etapie

Mieszkańcy okolic Choczewa już teraz widzą pierwsze zmiany w krajobrazie. W lutym zakończono wycinkę drzew i krzewów, wytyczono ogrodzenie i przygotowano zaplecze dla przyszłego placu budowy. W tym samym czasie trwa porządkowanie terenu, w tym usuwanie karpin, które ma potrwać do kwietnia. Wywożona jest też biomasa i pozyskane w trakcie wycinki drewno.

Polskie Elektrownie Jądrowe podkreślają swoją dbałość o minimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko. Przygotowują program kompensacji przyrodniczych, który przewiduje odtworzenie terenów leśnych i stworzenie nowych obszarów zieleni. Mowa o 70 hektarach nowych lasów na terenie inwestycji oraz kolejnych 50 hektarach na nowych gruntach.

