Historyczna chwila dla Krakowa. Ogłoszono trasę metra

Władze Krakowa zaprezentowały szczegóły przebiegu pierwszej linii metra. Podziemna kolejka o długości 29 kilometrów ma połączyć Nową Hutę z południowymi dzielnicami miasta – osiedlem Kliny i Opatkowicami. Projekt zakłada 29 stacji, w tym kluczowe przystanki w centrum, takie jak Dworzec Główny czy Bagatela.

Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się w 2030 roku, a pięć lat później po torach wyjadą w pełni autonomiczne, sterowane komputerowo wagony. Kursować będą z częstotliwością co 2-4 minuty, przewożąc codziennie około 280 tysięcy pasażerów.

Pierwotne plany uległy zmianie

Wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur podkreśla, że nowe analizy zmieniły dotychczasowe założenia.

– Przez lata żyliśmy w przekonaniu, że to właśnie z Nowej Huty w kierunku Bronowic występują największe potoki pasażerskie. Półtora roku prac zespołu złożonego z planistów i ekspertów w oparciu o modele transportowe pokazało jednak, że największa koncentracja pasażerów występuje obecnie w kierunku osiedla Kliny i Opatkowic – mówi Mazur w rozmowie z Onetem.

Nowa Huta ma stać się gospodarczym sercem miasta, a południowe dzielnice od lat domagają się rozbudowy transportu publicznego. Metro ma być odpowiedzią na potrzeby obu tych obszarów.

Krakowskie metro jako schron

Koszt inwestycji oszacowano na około 14 miliardów złotych. Finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, w tym od Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz inwestorów prywatnych.

Co istotne, władze Krakowa w rozmowach z instytucjami podkreślają również wymiar bezpieczeństwa. – Metro będzie drążone głęboko, dzięki czemu będzie mogło służyć jako schron. W Helsinkach właśnie tunele podziemnej kolejki mogą pomieścić w sytuacji kryzysowej 700 tys. osób i uważamy, że w sytuacji zagrożeń, jakie się w ostatnim czasie pojawiają ze strony Rosji, także krakowskie metro będzie mogło stać się elementem infrastruktury krytycznej – zaznacza wiceprezydent Mazur.

