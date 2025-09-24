Nocna prohibicja w jednym z największych polskich miast. Wejdzie w życie już 9 października

W ostatnich dniach głośno było o decyzji władz Warszawy dotyczącej odrzucenia pomysłu nocnej prohibicji. Tymczasem w środę 24 września w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano uchwały z Rady Miejskiej Wrocławia, w tym o wprowadzaniu zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano.

Wrocław. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu rozszerzony

– Statystyki pokazują, że zakaz działa. Straż Miejska, porównując dane z lat 2023-2024, odnotowała na osiedlach z ograniczeniami ponad 15 procent mniej interwencji wobec osób pijących w miejscach publicznych czy zakłócających ciszę nocną. Policja zarejestrowała z kolei prawie 7 proc. spadek podobnych zdarzeń – podkreślał Piotr Krejner z urzędu miasta. – Od 9 października wrocławskie ulice nocą będą jeszcze spokojniejsze i bezpieczniejsze – dodawał.

W sprawie rozszerzenia prohibicji na całe miasto zagłosowało 26 z 37 radnych. Przeciwko było jedynie 5, 3 się wstrzymało, a 3 było nieobecnych. Lokalne media zwróciły uwagę, że po jednej stronie stanęli przedstawiciele Lewicy, PiS oraz Koalicji Obywatelskiej.

Wrocław. Nocna prohibicja się przyjęła

– Z przeprowadzonej ankiety wynika, że niemal 60 procent mieszkańców popiera tę zmianę – zwracała uwagę cytowana przez „Gazetę Wrocławską” Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Zakaz wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Nie oznacza jednak spadku dochodów gminy z opłat za zezwolenia. Co ważne, to właśnie rady osiedli z największą liczbą punktów sprzedaży alkoholu były za jego wprowadzeniem – mówiła.

Rozszerzony zakaz sprzedaży alkoholu nocą wejdzie w życie we Wrocławiu 9 października.

Czytaj też:

Staniszkis o klęsce prohibicji w Warszawie: To strata wizerunkowa dla KOCzytaj też:

Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Sondaż pokazał to jasno