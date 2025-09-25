Pędziła 250 km/h i wypadła z drogi. Sąd wydał wyrok

Rozprawa dotyczyła sprawy z 2023 roku. W nocy z 8 na 9 października w miejscowości Rogaszyce (województwo wielkopolskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Autem poruszały się trzy osoby – 19-letnia kierująca Agata W. oraz jej dwóch kolegów w wieku 19 i 17 lat. Auto wypadło z drogi, uderzyło w skarpę rowu, wjechało na pole, gdzie stanęło w ogniu. Na miejscu zginął 17-letni pasażer. Jego starszy kolega odniósł obrażenia. Agata W. była trzeźwa.

Pędziła 250 km/h. Tragiczny w skutkach wypadek w Rogaszycach

Śledczy podczas dochodzenia ustalili okoliczności zdarzenia. Materiał dowodowy stanowiły m.in. nagrania z monitoringu oraz filmy wykonane przez podróżujące autem osoby. Ustalono, że Agata W. rozwinęła autem prędkość przekraczająca 250 km/h tam, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h. W mediach zwracano uwagę, że podróżujący poruszanie się z taką prędkością traktowali jako dobrą zabawę.

Pierwszy wyrok zapadł w lipcu 2024 r. Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie skazał Agatę W. na 1,5 roku pozbawienia wolności i 8 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia). Sędzia uzasadniał, że kierująca była młoda, co przełożyło się na brak doświadczenia oraz brak umiejętności przewidywania skutków swojego zachowania. Zwrócono również uwagę, że 19-letni pasażer zachęcał kierującą do szybkiej jazdy. Agatę W. zobowiązano również do wpłacenia na rzecz pokrzywdzonych nawiązki w wysokości 50 tys. zł.

Agata W. z wyższym wyrokiem. 3 lata więzienia za śmiertelny wypadek

Za „rażąco niski” wyrok uznała prokuratura oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego – złożyli apelację, w wyniku której doszło do procesu w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Rozstrzygnięcie zapadło 24 września 2025 roku. Agacie W. podwyższono wyrok – 1,5 roku na 3 lata pozbawienia wolności. Pozostałe kary pozostały bez zmian. Sędzia zgodziła się z argumentacją prokuratury i podkreśliła świadome naruszenie zasad ruchu drogowego przez kierującą autem. Jej zachowanie narażało na niebezpieczeństwo ją, jej pasażerów oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Młody wiek i brak doświadczenia to zdaniem sądu niewystarczające przesłanki, aby wydać łagodniejszy wyrok.

