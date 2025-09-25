Brudny 2-latek błąkał się po ulicy i pił wodę z kałuży. Ojciec był pijany

W sobotę 20 września iławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o około 3-letnim dziecku, które błąkało się samotnie po ulicach miasta. Świadkowie podkreślali, że ubłocony chłopiec pił wodę z kałuży. Dyżurny wysłał nie tylko patrol policji ale też zespół ratownictwa medycznego. Szczęśliwie okazało się, że chłopiec jest w dobrym stanie, a chwilę później pojawiła się też jego matka.

Iława. Samotne dziecko piło wodę z kałuży

Kobieta wyjaśniła funkcjonariuszom, że jej partner wyszedł na plac zabaw z trójką dzieci w wieku od 2 do 7 lat. W pewnym momencie stracił jednak z oczu najmłodsze z nich, które oddaliło się bez wiedzy opiekuna. Kobieta rozpoczęła wówczas poszukiwania na własną rękę. Policjanci ustalili następnie, że 52-letni mężczyzna zajmował się dziećmi mając 1,4 promila alkoholu w organizmie. Używał też wulgarnych słów pod adresem policjantów. Finalnie został zatrzymany.

Tego samego dnia w Iławie policja otrzymała informację o błąkającym się po ulicach 5-latku. Osoba zgłaszająca wyjaśniała, że dziecko poprosiło, by zaprowadzić je do przedszkola. W okolicy nie było jego rodziców ani opiekunów. Funkcjonariusze ustalili, że 5-latek pod nieuwagę domowników wyszedł za mamą oraz siostrą. Rodzina rozpoczęła poszukiwania dziecka, kiedy tylko zauważyła jego zniknięcie.

Co grozi za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo?

Portal gazetaolsztynska.pl informował, że w obu przypadkach policjanci przygotowali odpowiednią dokumentację, która następnie trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich. Przypomniano, iż reakcja świadków na podobne zdarzenia ma duże znaczenie. Szybkie zgłaszanie podobnych spraw pozwala uniknąć tragicznych wypadków, zwłaszcza w przypadku małych dzieci.

Warto też przypomnieć, że na rodzicach ciąży szczególny obowiązek opieki nad dziećmi. Kodeks karny w art. 160 mówi o tym, że:

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Czytaj też:

Wzięli pod lupę zachowanie psów. Zaskakujące wyniki badaniaCzytaj też:

Znane uzdrowisko podniesie opłatę. Turyści dopłacą więcej do noclegu