Wzięli pod lupę zachowanie psów. Zaskakujące wyniki badania

Latem 2025 roku przeprowadzono badanie z udziałem 40 psów. Eksperci chcieli dowiedzieć się, czy wiek i rozwój zwierzęcia wpływają na jego umiejętność w ocenianiu ludzi.

Zwierzęta były świadkami zdarzenia, gdy jeden z uczestników eksperymentów, będący dobrą i „hojną” osobą, podawał przysmak innemu czworonogowi. W tym samym czasie drugi, uznawany za złego i „samolubnego”, nie chciał się podzielić się jedzeniem z pupilem – opisuje serwis devonlive.com.

Później te same psy, które obserwowały ludzi, mogły wejść z nimi w interakcję. W tym czasie badacze notowali, jak zachowuje się dany pies – czy skacze z radości, trzyma się blisko człowieka i przede wszystkim: którą z osób wybierze jako pierwszą. Efekt może być dla wielu zaskakujący i rozczarowujący, bowiem niezależnie od wieku pupile nie wskazywały częściej „dobrego” eksperymentatora.

Hoi-Lam Jim – główny autor badania – w rozmowie z portalem Daily Record, zauważa, że eksperyment wiąże się niestety z metodologicznymi wyzwaniami. Być może trzeba przeprowadzić ich więcej i w kolejnych odsłonach przyjąć inne ramy.

Czy psy są w stanie rozróżniać zabawki?

W czasopiśmie naukowym „Current Biology” opublikowano kolejne, równie ciekawe badanie, dostarczające nowych informacji o psiej naturze.

Naukowcy twierdzą, że wyjątkowo inteligentne czworonogi potrafią rozszerzać znaczenie znanych pojęć na nowe obiekty w oparciu o ich funkcję. Zostało to sprawdzone w eksperymencie, w którym wzięła udział mała próbka badawcza – 10 psów rasy border collie.

Pupile były przystosowywane do rozróżniania dwóch kategorii zabawek: do przeciągania i do aportowania. Charakteryzował je odmienny wygląd – tak aby kształt czy kolor nie były wskazówką. Efekt? Już po tygodniu psy wybierały zabawki właściwe dla danej kategorii w dwóch na trzy przypadki. To znacząco przewyższało wynik losowy (ustalony na 12,5 procenta).

Czytaj też:

Koty mogą mieć dominującą łapę. Tego mogliście nie wiedziećCzytaj też:

Pies turysta w tym mieście to spory wydatek. Wprowadzają nową opłatę