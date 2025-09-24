Psy wykazują zdolności językowe podobne do niemowląt. Niesamowite badanie

Jak czytamy, wyjątkowo inteligentne czworonogi potrafią rozszerzać znaczenie znanych pojęć na nowe obiekty w oparciu o ich funkcję. To mechanizm podobny do tego, jakim posługują się małe dzieci we wczesnym etapie nauki języka.

Łącznie w eksperymencie wzięło udział 10 psów, głównie border collie, uznawanych za szczególnie uzdolnione językowo. Zwierzęta uczono dwóch kategorii zabawek: do przeciągania („pulls”) i do aportowania („throws”). Zabawki różniły się wyglądem, tak aby kształt czy kolor nie były wskazówką.

Czworonogi trenowały z zabawkami przez cztery tygodnie. Po tym czasie wprowadzono nowe przedmioty, które podczas zabawy pełniły jedynie określoną funkcję — przeciąganie lub aportowanie. Niczym nie przypominały poprzednich zabawek, których funkcji psy zostały nauczone. Jak się okazało, po tygodniu psy wybierały zabawki właściwe dla kategorii w dwóch trzecich przypadków, co znacząco przewyższało wynik losowy ustalony na 12,5 proc.

Jak psy uczą się słów? Nowe badanie porównuje je do dzieci

Jak zauważyła główna autorka badania Claudia Fugazza z Uniwersytetu Loránda Eötvösa na Węgrzech, psy te nie tylko zapamiętywały nazwy wielu obiektów, lecz także potrafiły przypisać znane słowo nowym przedmiotom o tej samej funkcji, mimo różnic w wyglądzie.

Naukowcy mechanizm nauki psów porównali do rozwoju dzieci. Niebiorąca udziału w eksperymencie Elika Bergelson z Uniwersytetu Harvarda zwróciła uwagę, że niemowlęta początkowo uczą się słów głównie poprzez wygląd rzeczy, ale około 14. miesiąca życia zaczynają uwzględniać także funkcję czy rolę w danej sytuacji. W badaniu psy wykazały podobną zdolność, co zdaniem badaczy może pomóc w zrozumieniu ewolucji zdolności językowych.

Choć wyniki sugerują niezwykłe zdolności, naukowcy podkreślają, że takie psy są wyjątkami, a większość domowych czworonogów nie osiąga podobnych umiejętności.

