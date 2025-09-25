Tragiczna śmierć w Małopolsce. Żona oblała męża benzyną

We wtorek 23 września 2025 roku o godz. 03:01 straż pożarna w Wieliczce została poinformowana o pożarze domu w Zabierzowie Bocheńskim. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek stwierdzono dym wydobywający się z części dachowej budynku. Strażacy najpierw musieli uporać się z zamkniętą bramą i furtką. Podczas przeszukania w jednym z pomieszczeń znaleziono na poddaszu domu mężczyznę „w stanie pozwalającym na odstąpienie od czynności ratowniczych”.

Wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności tragedii rozpoczęła policja pod nadzorem prokuratora. W czwartek Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała komunikat. Zwłoki Romana S. znalezione przez strażaków podczas akcji gaśniczej znajdowały się w łazience na dywaniku, a 59-latek leżał na brzuchu. W pobliżu ciała zmarłego ujawniono kanister po benzynie. Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, że przyczyną zdarzenia było podpalenie.

Zabierzów Bocheński. Kobieta oskarżona o zabójstwo męża. Polała go benzyną

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że na ciele zmarłego nie ujawniono śladów obrażeń. Z kolei w drogach oddechowych mężczyzny ujawniono ślady świadczące o tym, że w chwili wybuchu pożaru pokrzywdzony żył. W środę prokuratura przedstawiła Magdalenie S. zarzut pozbawienia życia męża poprzez użycie materiału łatwopalnego – benzyny, którą 59-latek został polany.

Tego samego dnia do sądu skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety, które dzień później pozytywnie rozpatrzono. Radio Kraków podało, że Magdalena S. w momencie przyjazdu służb twierdziła, że jest sąsiadką i nie ma kluczy do domu. Gdy strażacy weszli do domu, zaczęła uciekać. Mimo późnej pory kobieta była ubrana w elegancki strój, jakby planowała wyjście lub wyjazd. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień.

