Pożary i przecięte kable na niemieckiej kolei. Zakłócenia nie są przypadkowe?

Niemiecka policja poinformowała, że po trzech tygodniach udało się zlokalizować przyczynę niewielkich wahań napięcia na trasie kolejowej pomiędzy miastami Neuwied – Koblencja. Wzdłuż trasy kolejowej nieustalone do tej pory osoby zdjęły pokrywę studzienki kablowej i przecięły kabel wysokiego napięcia o grubości około pięciu centymetrów. To spowodowało zwarcie, któremu towarzyszył wybuch płomienia i pożar kabla.

Dzięki automatycznemu zasilaniu awaryjnemu linii energetycznej nie doszło do zakłóceń w ruchu kolejowym. Niewykluczone, że osoby te doznały oparzeń i zgłosiły się do lekarza. Do ataku na infrastrukturę kolejową w rejonie Koblencji-Luetzel doszło 1 września 2025 r. ok. godziny 3:00. Policja w Trewirze prowadzi śledztwo w tej sprawie i prosi o pomoc wszystkie potencjalne osoby. Jedną z zakładanych opcji jest sabotaż. Wszystko przez to, że to kolejny taki przypadek w ostatnim czasie.

Dziwne uszkodzenia na kolei w Niemczech. Policja bada możliwość „motywu politycznego”

W poniedziałek niemiecka policja ogłosiła bowiem, że bada możliwość „motywu politycznego” w związku z przecięciem kabli kolejowych między Kolonią a Duesseldorfem – podała agencja AFP. – Ok. godz. 01:15 odkryliśmy, że kilka kabli zostało przeciętych w szybie kablowym w dzielnicy Rheindorf w Leverkusen – podkreślił rzecznik policji w Kolonii. W związku ze zdarzeniem w regionie doszło do zakłóceń kolejowych.

Sprawę badają funkcjonariusze specjalizujący się w przestępstwach o podłożu politycznym, którzy „zidentyfikowali wstępne tropy”. Na początku miesiąca w Berlinie także doszło do pożaru kabli elektrycznych. Uznano, że prawdopodobnie doszło do podpalenia. W tej sprawie także badany jest motyw polityczny po tym, jak przyznała się do tego nieznana grupa anarchistów. W sierpniu część niemieckiej sieci kolejowej dotknęły trzy pożary. Do jego z nich przyznała się skrajnie lewicowa grupa „Angry Birds Kommando”.

