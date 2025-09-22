Szkielet w ziemiance w Niemczech. Nowy trop prowadzi do Polski

Südwestdeutscher Rundfunk (SWR) przypomniał o odnalezionym trzy lata temu szkielecie w regionie Eifel. W miejscowości Uettfeld w powiecie Bitburg-Pruem natrafiono na szczątki kobiety. Kości zakopane zostały w ziemiance, używanej do przechowywania buraków. Odkrył je miejscowy rolnik.

Szkielet z ziemianki. Trop prowadzi do Polski

Przez te trzy lata policjanci z Trewiru bez skutku starali się ustalić tożsamość zmarłej. Nie ustają jednak w wysiłkach, a ich najnowszy trop prowadzić ma do Polski. Niemiecka prokuratura twierdzi, że jeszcze w kwietniu tego roku skontaktowali się z nią przedstawiciele Interpolu z Warszawy.

Śledczy z Trewiru zwrócili uwagę Polaków próbką DNA, którą wprowadzili do międzynarodowej bazy danych. Teraz trwają procedury, które mają potwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy pokrywa się ona z kodem DNA osoby z Polski. Istnieje możliwość, że kobieta zakopana w ziemiance w Uettfeld pochodziła z naszego kraju. Prokuratura nie podaje jednak, ile w przybliżeniu może zająć jej przeprowadzenie odpowiednich badań.

Śledczy dysponują wizerunkiem kobiety z Uettfeld?

Co ciekawe, to już drugi trop w tej sprawie, prowadzący do Polski. Mniej więcej rok temu sprawdzane było powiązanie ofiary z Eifel ze sprawą zaginionej kobiety z Białorusi. Ostatecznie jednak nie udało się potwierdzić powiązania tych wątków.

SWP zaznaczało, że niemiecka policja nie wie, co doprowadziło do śmierci kobiety z Uettfeld. Przez lata śledztwa nie udało się odnaleźć dowodów na popełnienie przestępstwa. Coraz bliżej jednak do ustalenia tożsamości zmarłej. SWR uważa, że śledczy dysponują już cyfrową rekonstrukcją czaszki kobiety, ale wstrzymują się jeszcze z jej upublicznieniem.

Rolnika, który natrafił na szkielet w ziemiance, przekazał już policji swoje spostrzeżenia na temat możliwej tożsamości ofiary. Zwracał uwagę, że przez wiele lat do Uettfeld przyjeżdżali pracownicy sezonowi ze wschodniej Europy. Jak dodawał, mieszkali oni w kwaterach, położonych około 50 metrów od ziemianki.

