Tajemnicze zgony w szpitalu. Prokuratura wszczęła śledztwa

We wrześniu tego roku w szpitalu w Choszcznie doszło do dwóch tragicznych zdarzeń, których wyjaśnieniem zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Stacja TVN24 dowiedziała się, że prowadzone są dwa osobne śledztwa, ponieważ zgony nie są ze sobą łączone.

Choszczno. Dwa zgony w szpitalu i dwa śledztwa prokuratury

— Z informacji, które uzyskałam, wynika, że doszło do upadku mężczyzny na nieprawidłowo zabezpieczonej klatce schodowej w trakcie remontu – przekazała telewizji prok. Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

– W tej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające, oczekujemy także na wyniki sekcji zwłok. Dopiero wtedy będziemy mogli udzielić bardziej szczegółowych informacji w sprawie – dodawała przedstawicielka prokuratury.

Druga sprawa dotyczy śmierci mężczyzny w wyniku upadku z okna z tego samego szpitala. W ramach tego śledztwa zlecono już sekcję zwłok, ale prokuratorzy nadal czekają na jej wyniki. Jak zapewniono, trwa ustalanie dokładnych okoliczności tej tragedii.

