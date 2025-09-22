Szarpała, dusiła i groziła? Policjantka miała zaatakować 11-letniego ucznia

Opisywany incydent nagłośniony został przez dziennik „Gazeta Wyborcza”. Mowa o zdarzeniu sprzed blisko roku. Redakcja „GW” podaje, że dwaj młodzi uczniowie od pewnego czasu kłócili się, a w pewnym momencie konflikt mocno eskalował. Zakończyć postanowiła go ciocia jednego z nich, która zjawiła się pewnego razu w szkole podstawowej – w tamtejszej szatni.

34-latka miała zaatakować 11-latka – szarpać go, dusić (ponoć podnosiła go do góry za szyję), kopać, a nawet rzekomo zagrozić, że powybija mu zęby. Straszyć miała go ponadto, że wywiezie jego matkę do pracy w zagranicznej agencji towarzyskiej (w roli kobiety lekkich obyczajów), a później być może zabije.

Sprawą funkcjonariuszki ze Śląska zajęła się Prokuratura Rejonowa w Myszkowie. Następnie przejęli ją śledczy z Częstochowy, którzy zamierzają ją wyjaśnić.

Funkcjonariusza oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego

Z ustaleń „GW” wynika, że „w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe zdecydowano o ściganiu” kobiety „z urzędu”. Argumentowano to faktem, iż jest podejrzana o zaatakowanie dziecka, będąc czynną policjantką. 34-latkę „oskarżono o naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego i kierowanie gróźb karalnych” – dowiadujemy się z artykułu ogólnopolskiego dziennika.

Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do pierwszej ws. rozprawy. Przedstawicielka służb nie przyznała się do winy. Przełożeni zdecydowali natomiast o jej zawieszeniu w czynnościach służbowych.

Policjantka ma kłopoty? Koledzy mieli zastać ją w niezręcznej sytuacji

Niedawno pisaliśmy też o możliwych problemach jednej z dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Mieszkanka Podkarpacia usłyszała zarzut przekroczenia uprawnień służbowych. Koledzy z pracy mieli rzekomo zastać ją w bardzo niezręcznej sytuacji – co nieoficjalnie udało się ustalić portalowi Echo Dnia.

I w tym przypadku postanowiono zawiesić ją w czynnościach służbowych.

