Niedyskrecje parlamentarne. Pokaz siły PO: nocna prohibicja i sprawa Nowaka

Sąd umorzył sprawę tzw. „polskiego wątku" afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka i to de facto przed formalnym rozpoczęciem procesu. – Dość bezczelny pokaz siły PO. To jest wprost skandaliczne, żeby biorąc pod uwagę całą znalezioną u niego kasę, umarzać sprawę bez procesu. Niebywałe, że według doniesień medialnych prokurator przyłączył się do wniosku o umorzenie sprawy – mówi polityk z kręgów koalicji rządzącej.

Jak podawał TVN24, w 2021 r. badania odcisków palców oraz śladów DNA nie potwierdzały, by Sławomir Nowak miał kontakt z gotówką o wartości ponad 4 mln zł, którą znaleziono w dwóch mieszkaniach jego przyjaciela. Dwa ślady DNA Nowaka ujawniono jedynie na pudełku po butach, w których były minister miał przekazywać pieniądze. I na tej właśnie podstawie sąd umorzył sprawę.

Były minister transportu Sławomir Nowak w grudniu 2021 r. został oskarżony opopełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. We wrześniu 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie organizacyjne w tej obszernej sprawie.

Jak informowała wówczas prokuratura, Nowak – jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrawtodor – miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 mln zł. W zamian miał wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie.