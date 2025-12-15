Uczeń dotkliwie pobił nauczycielkę. Uniknie odpowiedzialności?

Do zdarzenia doszło 12 listopada w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu. 18-letni uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności nie zgodził się z oceną jego pracy domowej i zaatakował fizycznie nauczycielkę.

Toruń. Uczeń liceum pobił nauczycielkę

Napastnik wielokrotnie uderzył 62-latkę. Kobieta miała ślady na głowie i twarzy, została zabrana do szpitala. Lekarze nie stwierdzili na szczęście, by jej życiu lub zdrowiu zagrażało niebezpieczeństwo.

18-latek został zatrzymany przez policję. Przedstawiono ma poważny zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Pytanie jednak, czy poniesie odpowiedzialność. Sprawa nie jest bowiem tak oczywista.

– To bardzo spokojny uczeń. Nastolatek jak każdy inny. Nie brylował pod kątem towarzyskim. Tutaj nic nie wskazywało na to, że coś takiego się wydarzy. To ogromna tragedia dla społeczności szkolnej, pani nauczycielki, ale też rodziców ucznia – podkreślała w rozmowie z portalem o2.pl dyrektor szkoły Aleksandra Ostrowska.

Pobicie nauczycielki. Uczeń nie będzie odpowiadał karnie?

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu potwierdzili, że z 18-latkiem nie było wcześniej problemów. Cieszył się wzorową opinią i bardzo dobrymi stopniami w szkole. Portal „Nowości” zwrócił uwagę, że chłopak ma orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego. Wynika to ze stwierdzonego autyzmu i zespołu Aspergera.

– Prokuratura zwróciła się o dokumentację dotycząca stanu zdrowia, ale i zaleceń dotyczących kształcenia, terapii warunków nauczania zarówno do szkoły, jak i do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obie te placówki dokumenty nam przekazały. Przedstawiła dokumentację także matka Macieja Ł., która została już przesłuchana – informowała prok. Joanna Becińska z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

Badanie nastolatka przez biegłych sądowych zaplanowano na 17 grudnia. Może on uniknąć odpowiedzialności karnej, jeśli eksperci stwierdzą w swojej opinii, że był niepoczytalny w momencie pobicia. Na pewno poniesie jednak inne konsekwencje. Już wiadomo, że został usunięty ze swojego liceum.

