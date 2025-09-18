Policjanci zastali dzielnicową w mieszkaniu pseudokibica? Skandal w Tarnobrzegu

W rozmowie z Echem Dnia policja potwierdziła, że policjantka Kinga B. usłyszała zarzut z art. 231 Kodeksu karnego. Chodzi o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Tarnobrzeg. Skandal w policji i zawieszona dzielnicowa

– W związku ze sprawą dzielnicowa została natychmiast zawieszona w czynnościach służbowych, zaś komendant miejski policji w Tarnobrzegu wystąpił do komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie z wnioskiem o wydalenie tej policjantki ze służby. Takie czynności właśnie trwają – przekazała podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu.

Jak dowiedzieli się dalej dziennikarze, miało chodzić o „kilkukrotne bezprawne sprawdzenie w systemach policyjnych jednej z osób, mieszkańca Tarnobrzega”. – Kinga B. nie przyznała się do zarzutu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień – przekazał prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg. Przyłapali policjantkę w niezręcznej sytuacji?

Prokuratura tłumaczyła, że każde takie sprawdzenie w bazie wymaga od policjanta czy prokuratora wyraźnych przesłanek służbowych. Nie można dokonywać takich czynności w celach prywatnych. Echo Dnia ustaliło nieoficjalnie, że funkcjonariuszka sprawdzała jednego z fanów Siarki Tarnobrzeg.

Co więcej, również nieoficjalnie portal ustalił, że to w mieszkaniu u tego mężczyzny policjanci spotkali swoją koleżankę podczas przeszukania. Jak podkreślają lokalne media, zawieszona dzielnicowa służyła w policji od siedmiu lat.

