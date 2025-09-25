10-latek zginął pod kołami. Tragedia na Pomorzu

W czwartek 25 września po godzinie 12:00 oficer dyżurny kartuskiej komendy otrzymał informacje o potrąceniu chłopca, do którego doszło w Staniszewie (woj. pomorskie). Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby. Policjanci ustalili, że kierujący rowerem 10-latek wjeżdżając na ul. Wejherowską z ul. Widokowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się bocznie z pojazdem marki Daihatsu, którym kierował 48-latek. Mężczyzna był trzeźwy.

Mimo starań służb życia chłopca nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności na miejscu zdarzenia, w celu ustalenia szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Policjanci zaapelowali do kierujących o zachowanie rozwagi na drodze i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Po wypadku droga na miejscu zdarzenia była zablokowana.

Dwa śmiertelne wypadki na Pomorzu. Nie żyją 10-latek i 25-latek

Policja, zwracając się do rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu przypomniała, że odblaski i kask mogą znacząco zmniejszyć skutki zdarzeń, a także uratować życie. Tego samego dnia na Pomorzu doszło również do innego śmiertelnego wypadku. Na drodze krajowej numer 20 w okolicach miejscowości Tuchomko doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych: Jeepa Grand Cherokee z Audi A4.

W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 25-letni kierowca Audi. Z obrażeniami ciała do szpitala trafili z kolei 22-letnia pasażerka z Audi oraz 70-letni kierowca Jeepa. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zabezpieczają ślady i wykonują oględziny, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku. Policjanci w tym wypadku zaapelowali do kierowców o ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Czytaj też:

Pędziła 250 km/h i wypadła z drogi. Sąd wydał wyrokCzytaj też:

Śmierć 16-latka w Krakowie. Decyzja sądu zaskoczyła prokuraturę