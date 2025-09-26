„Wprost” najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem

W zeszłym miesiącu inne media powoływały się na nasze publikacje 377 razy. To wzrost o ponad 11 proc., porównując dane z lipcem 2025 r., kiedy „Wprost” cytowano 339 razy.

W ubiegłym miesiącu wyprzedziliśmy całą naszą konkurencję. W kategorii tygodników drugie miejsce zajął „Newsweek” z liczbą 332 cytowań. Na trzecim miejscu znalazł się tygodnik „Do Rzeczy” z 269 cytowaniami. A stawkę zamyka tygodnik „Polityka”, na który inne media powoływały się 175 razy.

Najbardziej opiniotwórczy tygodnik dekady

„Wprost” trafił również do grona 10 najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych, zajmując 9. miejsce między „Naszym Dziennikiem” a dwutygodnikiem „Viva”.

Ponadto w zeszłym roku „Wprost” został uznany najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem całej dekady. W latach 2014-2023 inne media powoływały się na nasze publikacje ponad 31 tys. razy.

Jak jest tworzony raport?

Zestawienie najbardziej opiniotwórczych mediów przygotowuje od lat Instytut Monitorowania Mediów.

Raport Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce tworzony jest na podstawie analizy materiałów z monitoringu prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiają się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Instytut Monitorowania Mediów prowadzi badanie nieprzerwanie od września 2003 r.

Analiza obejmuje ponad 1700 gazet i czasopism, wszystkie programy w stacjach telewizyjnych (m.in. TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVN Turbo, Polsat, Polsat News, Polsat News 2) i rozgłośniach radiowych (m.in. PR1, PR3, PR4, RDC, Radio Maryja, RMF FM, Radio Zet, TOK FM i Eska Rock) oraz portale internetowe, na których regularnie pojawiają się nowe treści. Raport nie obejmuje materiałów z kanałów społecznościowych i komentarzy umieszczanych pod artykułami w portalach internetowych.

Czytaj też:

„Wprost” kolejny miesiąc liderem cytowań. Na nasze publikacje powoływano się setki razyCzytaj też:

Najlepsze polskie firmy wybrane. Poznaliśmy laureatów rankingów „Wprost”