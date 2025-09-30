Zmiany w opiece koordynowanej od 1 października. Najważniejsze informacje

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Zdrowia, od 1 października 2025 r. zmienione zostają zasady finansowania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Najważniejsza nowość to rozszerzenie wynagrodzenia koordynatorów – od tego dnia stawka będzie naliczana od wszystkich pacjentów zapisanych do przychodni, także dzieci. Dotąd obejmowała wyłącznie dorosłych.

Jednocześnie wygasają dodatki, które otrzymywały placówki już prowadzące opiekę koordynowaną. Te wypłacane będą jedynie tym przychodniom, które dopiero zdecydują się na dołączenie do systemu — i to przez okres sześciu miesięcy.

NFZ zmienia zasady opieki koordynowanej w POZ. Lekarze mają obawy

Zmiany te powodują obawy wśród części lekarzy. Wśród zastrzeżeń pojawia się stwierdzenie, że niektóre placówki mogą zrezygnować z udziału w programie. A przypomnijmy — Koordynator w przychodni POZ odpowiada m.in. za monitorowanie realizacji indywidualnego planu leczenia, umawianie badań i konsultacji, udzielanie pacjentom informacji czy zachęcanie do udziału w programach profilaktycznych. W wielu placówkach rolę tę pełnią osoby już zatrudnione, np. rejestratorki.

NFZ odpowiada jednak, że finansowanie zadań koordynatora nie jest zagrożone. — Słyszymy wręcz o likwidacji finansowania, co jest oczywiście nieprawdą — mówi w rozmowie z portalem Medonet Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji NFZ. Jak przypomina, specjalne dodatki były od początku planowane jako rozwiązanie czasowe, mające zachęcać do wejścia w system.

Z danych NFZ wynika, że po trzech latach od wprowadzenia modelu koordynowanego zdecydowało się na niego ponad 2,9 tys. placówek POZ, czyli ok. 49 proc. wszystkich współpracujących z Funduszem. W 2024 r. koszty związane z jego realizacją wyniosły ponad 546 mln zł, a w pierwszej połowie 2025 r. – blisko 350 mln zł. W budżecie na 2026 r. na świadczenia POZ, w tym koordynowane, przewidziano blisko 23 mld zł.

NFZ podkreśla, że środki na ten cel będą utrzymane, a placówki nadal otrzymują dodatkowe finansowanie na badania i wizyty w ramach opieki koordynowanej.

