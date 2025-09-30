Polska wyśle żołnierzy do Danii. Tusk przekazał szczegóły

Jak podkreślił szef polskiego rzadu, decyzję podjęto na prośbę duńskich władz za zgodą prezydenta Karola Nawrockiego. — Rząd Danii zwrócił się do nas z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie szczytów. Głównie chodzi o zagrożenie antydronowe i traktujemy to jako oczywisty akt solidarności — powiedział Donald Tusk.

— Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów. Więc jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj podjęliśmy decyzję o wysłaniu kontyngentu za zgodą pana prezydenta — poinformował.

Incydenty dronowe w Danii. Polska wysyła żołnierzy, by wzmocnić bezpieczeństwo

Premier przypomniał, że w ciągu kilkunastu dni w Danii doszło do wielu incydentów związanych z niezidentyfikowanymi obiektami bezzałogowymi, m.in. nad kopenhaskim lotniskiem 22 września, co doprowadziło do czasowego wstrzymania operacji lotniczych.. — Pani premier Danii (…) nie wyklucza niestety, podobnie jak to miało miejsce w Polsce, prowokacji rosyjskiej — powiedział.

Podczas wypowiedzi Donald Tusk podkreślił wysokie kompetencje polskich żołnierzy w zakresie nowoczesnych technik walki i obrony. — Właśnie właśnie takich specjalistów Polska wysyła na ochronę szczytu. (…) Mamy powód do satysfakcji, że to właśnie polscy żołnierze mogą zabezpieczyć spotkania w Kopenhadze — podkreślił.

Nie tylko Polacy. Te kraje wesprą Danię

Polscy żołnierze nie będą jedynymi, którzy wesprą duńską obronę. Już wcześniej Niemcy poinformowali, że wyślą do Kopenhagi będącą częścią operacji NATO Baltic Sentry na Morzu Bałtyckim fregatę „Hamburg”. Ta dotarła już do tamtejszego portu. Ponadto Niemcy oddelegowali do Danii kilkudziesięciu żołnierzy wyposażonych w zaawansowane systemy antydronowe C-sUAS.

Swoje wsparcie zapowiedziały także Szwecja, Francja i Wielka Brytania. Pierwszy z krajów wysłał do Danii system antydronowy analogiczny do tego, w który wyposażeni są oddelegowani niemieccy żołnierze, oraz kilka systemów radarowych. Francja oddelegowała kilkudziesięciu żołnierzy oraz wojskowy śmigłowiec Fennec. Wielka Brytania zapowiedziała za to oddelegowanie nowoczesnej technologii antydronowej.

