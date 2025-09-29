Niedyskrecje parlamentarne: Platforma żyje zjednoczeniem, a PiS walkami frakcyjnymi.

Donald Tusk zamierza zmarginalizować Rafała Trzaskowskiego w partii. – Z jednej strony Rafał jest wciąż jednym z najpopularniejszych polityków w PO, a z drugiej twarzą przegranych wyborów. Do tego okazał się „miękiszonem” w sprawie prohibicji w Warszawie. Tusk to wszystko obserwuje. A że nigdy nie przepadał za Trzaskowskim, to po cichu się z tego cieszy – mówi polityk z kręgów rządowych.

Sytuacja partyjna nie wygląda też dobrze u Marcina Kierwińskiego. Jak pisał „Wprost”, polityk ma stracić stanowisko sekretarza generalnego PO, co między słowami potwierdził Donald Tusk. Pytany przez dziennikarzy w Sejmie o decyzję ws. tego, kto będzie przyszłym sekretarzem generalnym PO, odparł, że to będzie decyzja „tej nowej formacji”. – Jak wiecie, tworzymy – znaczy nową, nie będę udawał, jesienią – dodał.

Od dłuższego czasu mówi się o połączeniu trzech partii – Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej – które obecnie funkcjonują w ramach klubu Koalicja Obywatelska. Jednocześnie w drugiej połowie października upływa czteroletnia kadencja obecnych władz PO.

Jeśli Kierwiński straci stanowisko sekretarza generalnego, jego pozycja bardzo zmaleje. Stanowisko szefa MSWiA to jedyne co mu praktycznie zostanie, a ono całkowicie zależy od Donalda Tuska – mówi nasz rozmówca.