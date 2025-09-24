Nieoficjalnie: Tusk szykuje rewolucję. Trzaskowski ma stracić stanowisko w partii

Według informacji „Wprost”, Donald Tusk szykuje przebudowę w partii. Ta ma dotknąć zarówno prezydenta Warszawy, jak i sekretarza generalnego partii. Rafał Trzaskowski ma stracić funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

– Rafał nie chce o to walczyć. Wyłączył się z działalności w partii po przegranej w wyborach

– mówi polityk z otoczenia Donalda Tuska. I twierdzi, że nie tylko prezydent Warszawy straci funkcję, ale i Marcin Kierwiński, szef MSWiA, a zarazem sekretarz generalny PO. – Kierwiński po kongresie przestanie być sekretarzem generalnym partii. Tusk powiedział mu, że jeśli chce wrócić na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji nie będzie dłużej gensekiem – mówi polityk z otoczenia premiera. Zresztą odbierając stanowiska obu politykom Donald Tusk używa swojej starej strategii polegającej na osłabianiu obu frakcji. Choć dopiero co próbował osłabić samego Rafała Trzaskowskiego.