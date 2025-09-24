Nieoficjalnie: Tusk szykuje rewolucję. Trzaskowski ma stracić stanowisko w partii
Dodano: 
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski Źródło: PAP
Jak ustalił „Wprost”, na listopadowym kongresie Platformy Obywatelskiej ma dojść do rewolucji. Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący partii, ma stracić swoje stanowisko. Ale nie on jedyny.

Według informacji „Wprost”, Donald Tusk szykuje przebudowę w partii. Ta ma dotknąć zarówno prezydenta Warszawy, jak i sekretarza generalnego partii. Rafał Trzaskowski ma stracić funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

– Rafał nie chce o to walczyć. Wyłączył się z działalności w partii po przegranej w wyborach

– mówi polityk z otoczenia Donalda Tuska. I twierdzi, że nie tylko prezydent Warszawy straci funkcję, ale i Marcin Kierwiński, szef MSWiA, a zarazem sekretarz generalny PO. – Kierwiński po kongresie przestanie być sekretarzem generalnym partii. Tusk powiedział mu, że jeśli chce wrócić na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji nie będzie dłużej gensekiem – mówi polityk z otoczenia premiera. Zresztą odbierając stanowiska obu politykom Donald Tusk używa swojej starej strategii polegającej na osłabianiu obu frakcji. Choć dopiero co próbował osłabić samego Rafała Trzaskowskiego.

Źródło: Wprost
