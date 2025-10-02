Polacy zatrzymani przez izraelskie wojsko. Na jaw wyszły nowe fakty

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że zatrzymani aktywiści bezpiecznie i spokojnie przedostają się do Izraela, gdzie rozpocznie się procedura ich deportacji do Europy. Zapewniono, że są oni bezpieczni i zdrowi.

Jest również nowy komunikat MSZ. „Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki!” – zapewniono.

Oświadczenie wydała także ambasada Polski w Tel Awiwie.

