Rząd Tuska z kulą u nogi? Nowy sondaż zaboli premiera. Ekspertka o newralgicznym punkcie

15 października 2025 r. miną dokładnie dwa lata od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Polsce. I chociaż wtedy to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, to w obliczu braku zdolności koalicyjnych było zmuszone do oddania władzy w ręce politycznych oponentów – Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, a na czele utworzonego rządu stanął Donald Tusk.

Od tego czasu dominują dwie narracje, które są wykorzystywane na potrzeby politycznej przepychanki w kraju. Opozycja przekonuje, że rząd pcha Polskę niemal w przepaść, a jedyną receptą na naprawę obecnego stanu rzeczy jest polityczne trzęsienie ziemi w 2027 r. Strona rządząca stanowczo odpiera zarzuty, a jednocześnie wciąż odwołuje się do błędów poprzedników. „Inflacja, tak jak w sierpniu, poniżej 3 procent. Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza, czyli koniec pisowskiej drożyzny, spełniona. Robimy, nie gadamy” – napisał kilka dni temu Donald Tusk na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Ten sondaż to żółta kartka dla rządu Donalda Tuska. Wyniki mówią same za siebie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak po dwóch latach od wyborów Polacy oceniają rząd z Donaldem Tuskiem na czele. Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że 35,1 proc. respondentów pozytywnie recenzuje prowadzone działania, w tym 5,8 proc. – „zdecydowanie dobrze”, a 29,2 proc. – „dobrze”. Przeciwnego zdania jest w sumie 50,2 proc. badanych – 29,6 proc. „zdecydowanie źle” ocenia rząd Donalda Tuska, a 20,6 proc. – „źle”. 14,7 proc. nie ma zdania w sprawie.

Bardziej krytyczni w ocenach są mężczyźni (53,6 proc.) niż kobiety (47,3 proc.). Najwyższy wskaźnik rozczarowania został odnotowany wśród respondentów w wieku 35-49 lat (59,4 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (52,6 proc.) oraz ankietowanych z miast z przedziałem ludności 100-199 tys. (55,6 proc.). Z kolei najwięcej pozytywnych opinii jest zauważalnych w grupach: kobiet – 36,8 proc., osób powyżej 50. roku życia – 46,3 proc., z wykształceniem wyższym – 38 proc. i badanych z miast z liczbą mieszkańców 20-99 tys. (40,8 proc.).

Gdzie leży problem rządu Donalda Tuska? Ekspertka wskazała newralgiczny punkt

Wyniki sondażu skomentowała w rozmowie z „Wprost” dr hab. Ewa Marciniak, politolożka i dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. – Donald Tusk stoi na czele rządu koalicyjnego, w którym niemal od samego początku pojawiają się różne napięcia, a one nie pozostają bez wpływu na odbiór przez respondentów. Po drugie: każdy z badanych ma indywidualne kryteria oceny, a także zapośredniczone przez – jak to się określa w socjologii – grupę odniesienia, czyli środowisko, do którego konkretna osoba należy, np. rodzina czy grupa towarzyska. Można więc powiedzieć, że ta ogólna ocena jest wynikiem codziennych doświadczeń ludzi, bo to jest swoista soczewka przez którą oceniamy polityków – wskazała nasza rozmówczyni.

– Główną rolę w sposobie postrzegania przez Polaków rządu Donalda Tuska odgrywają kryteria dotyczące bezpieczeństwa, ekonomiczne oraz personalne, czyli ocena samego premiera. Jeżeli wyniki nowego sondażu skonfrontujemy z innymi badaniami, można zauważyć, że właściwie powiela się ocena Donalda Tuska, którego darzy zaufaniem ponad 1/3 respondentów, a połowa społeczeństwa tego zaufania nie ma – podkreśla ekspertka.

– Uważam, że na 35 proc. pozytywnych ocen rząd zapracował podejmowanymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa, w tym na rzecz wzmacniania armii, polityką międzynarodową, wzmocnieniem pozycji Polski w UE, a na 50 proc. negatywnych opinii złożyła się głównie krytyczna recenzja sytuacji ekonomicznej. Bo mimo tego, że wskaźnik inflacji radykalnie się zmniejszył i rząd decyduje się na działania wspierające rodziny o niskich dochodach, np. na mrożenie cen prądu, ogólne wskaźniki ekonomiczne napawają optymizmem, to wciąż panuje przekonanie, że głównym problemem Polaków jest drożyzna – analizuje dr hab. Marciniak.

Rząd informuje, ale nie komunikuje? „Większa filozofia”