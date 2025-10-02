Śnieżka w bieli. IMGW pokazuje zdjęcia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował w sieci zdjęcia obserwatorium na Śnieżce. „Na szczycie Śnieżki zrobiło się biało! Wysokogórskie obserwatorium otulił już śnieg — widok jak z bajki w sercu Karkonoszy” — podpisano fotografię. Biała Śnieżka nie powinna jednak wybitnie dziwić. W Karkonoszach od kilku dni temperatura utrzymuje się poniżej zera.

facebook

Swoje zdjęcia opublikował także karkonoski GOPR. „Pierwsza pokrywa śniegu w Karkonoszach” — czytamy pod nimi. „Na Śnieżce w środowy wieczór (19:05) temperatura wynosiła –0,6°C – od dwóch dni utrzymuje się poniżej zera. Przy silnym wietrze (w porywach do 17,8 m/s) i wilgotności sięgającej 99% temperatura odczuwalna spada nawet do –6,7°C. Śnieg w połączeniu z ujemną temperaturą, wysoką wilgotnością i wiatrem sprawia, że górskie szlaki są miejscami oblodzone i wymagają szczególnej ostrożności” — pisze GOPR.

facebook

Jak zauważyli ratownicy, „to mocny początek jesieni w Karkonoszach z wyraźnym zimowym akcentem”. „Wybierając się w góry, pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu i dostosowaniu trasy do panujących warunków” — zaapelowali.

Śnieg nie tylko na Śnieżce. Tatry także pokryte białym puchem

Śnieg pojawił się nie tylko w Karkonoszach. Biała pokrywa doskonale widoczna jest także w Tatrach, gdzie TOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego od wysokości 1800 m n.p.m. Ratownicy uspokajają jednak, że pokrywa jest dobrze związana, ale lawiny mogą schodzić samoistnie na stromych stokach.

IMGW ostrzega inne województwa. Pojawi się gęsta mgła

Podczas gdy w górach zagościła zima, mieszkańcy nizin muszą zmagać się z innymi utrudnieniami. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw z powodu gęstych mgieł. Widzialność w nocy i nad ranem może spaść miejscami nawet do 100 metrów.

Wydane przez IMGW ostrzeżenia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, większości pomorskiego oraz części wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Czytaj też:

Wolsztyn w szoku. Znany twórca internetowy nie żyje, w pokoju zwłoki kobietyCzytaj też:

Koniec nocnych pociągów na popularnej trasie. Były zbyt drogie