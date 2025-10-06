Zebrał 32,5 tys. grzybów i to nie koniec. „Im więcej grzybiarzy w lesie, tym więcej będzie grzybów”

Paweł Rutkowski z Kłodzka to jeden z najbardziej aktywnych w internecie i najbardziej doświadczonych grzybiarzy na Dolnym Śląsku. Mężczyzna w sieci podaje liczby zebranych grzybów.

32,5 tys. grzybów i to nie koniec

– Zacząłem w 2020 roku. Okazało się wtedy, że w sezonie zebrałem 5036 prawdziwków. Wcześniej nigdy nie liczyłem grzybów, ale uznałem, że takie statystyki są fajne. Wynika z nich, że do 2023 roku zebrałem ich w sumie 32,5 tysiąca – mówi w rozmowie z portalem wroclaw.wyborcza.pl. – Teraz liczę głównie prawdziwki, czasami podgrzybki. W tym roku mam ich 1334 z lata i 1720 z jesieni, ale jeszcze sporo sezonu przed nami. Podobno ma wrócić trochę ciepłego powietrza, więc będą też grzyby – dodaje.

Jak dodaje Rutkowski, nie potrafi zbierać grzybów tylko dla siebie – zbiera dla starszych osób, które lubią grzyby, dogaduje się też z takimi, które nie mają czasu na zbieranie, sporo suszy, a trochę wysyła znajomym do USA.

Część grzybiarzy nie ujawnia swoich kryjówek. To strategiczny błąd?

Na uwagę, że wielu grzybiarzy nie chce się dzielić swoimi ulubionymi miejscówkami, odparł: „Im więcej grzybiarzy w lesie, tym więcej będzie grzybów. Ważne, żeby mieć koszyki i do nich zbierać, bo w ten sposób roznosimy zarodniki. Wystarczy, żeby kilka osób na dobę przeszło się po lesie i grzybów będzie więcej”.

– Tak jest z prawdziwkami na Kłodzkiej Kukułce i na Lasówce, gdzie chodzę. Prawdziwki to jedne z najszybciej rosnących grzybów, przy odpowiedniej temperaturze i nawodnieniu potrafią urosnąć w ciągu doby nawet 12 do 15 cm. To dużo szybciej niż kurki, które potrzebują często nawet tygodnia na wyrośnięcie – mówi Paweł Rutkowski.

– Wiem, że niektórzy trzymają miejsca w tajemnicy, ale jeśli nie będą mogli iść do lasu, to grzyby zgniją. Poza tym one ciągle rosną. Żeby je zniszczyć, trzeba trzęsienia ziemi, przemarszu kompanii wojska krokiem defiladowym lub osób, które – wycinając drzewa – targają je po ziemi i przerywają grzybnię. Poza tym grzyby to nasze dobro, należą się każdemu – podsumowuje.

