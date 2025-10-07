Tajemnicze zaginięcie Barbary Olszewskiej. Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu poszukują 52-letniej Barbary Olszewskiej, mieszkanki miejscowości Czerwona Woda w gminie Węgliniec (powiat zgorzelecki). Kobieta zaginęła 3 października 2025 roku.

Z ustaleń śledczych wynika, że ostatni raz widziano ją w Lubaniu, gdzie wsiadała do pociągu relacji Lubań – Węgliniec. Policjanci przypuszczają, że mogła kontynuować podróż w kierunku Wrocławia. Niestety, od tego momentu nie skontaktowała się z rodziną ani znajomymi.

Zaniepokojeni bliscy natychmiast powiadomili policję o zaginięciu. Od tamtej chwili funkcjonariusze prowadzą intensywne działania poszukiwawcze, przeszukując tereny kolejowe, okolice dworców, a także lasy i niezamieszkane obszary w regionie.

Zaginęła Barbara Olszewska. Funkcjonariusze opublikowali rysopis

W dniu zaginięcia Barbara Olszewska miała na sobie beżową kurtkę, czarne skórzane spodnie oraz beżowe buty sportowe. Nosiła przy sobie czarny plecak, który może stanowić istotny element identyfikacyjny w poszukiwaniach.

Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć kobietę tego dnia – zarówno na stacjach kolejowych, w pociągach, jak i w rejonie Wrocławia – o niezwłoczny kontakt z funkcjonariuszami.

Policja apeluje o pomoc. Każda informacja może być kluczowa

Mundurowi zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej. „Każda informacja może być cenna i pomóc w odnalezieniu kobiety” – podkreślają policjanci.

Osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu pod numerem telefonu 47 87 322 00 lub poprzez numer alarmowy 112. W przypadku zauważenia osoby odpowiadającej rysopisowi Barbary Olszewskiej należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

Służby podkreślają, że zaginiona może wymagać pomocy i każda chwila może mieć ogromne znaczenie.

