Rząd ostrzega mieszkańców Podlasia. Rozesłano alert RCB

„Uwaga! 13-15.10 (woj. podlaskie) w lasach planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt!” – taką wiadomość od RCB otrzymali odbiorcy na terenie województwa podlaskiego.

Szczepienia dla lisów. O co chodzi?

Akcje szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie prowadzone są regularnie w całym kraju. Wykonywane są one za pomocą przynęt zawierających szczepionkę. Te najczęściej rozrzucane są za pomocą samolotów.

Znajdująca się przy szczepionce przynęta jest na ogół mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. Jej wnętrze wypełnia zaś sama szczepionka — plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

Ze względu na sam przebieg szczepienia lisów w okresie jego wykonywania oraz dwa tygodnie po zrzuceniu preparatu zaleca się stosowanie do konkretnych wytycznych.

Po pierwsze, jeśli jest to możliwe, lepiej nie wchodzić na teren lasu, a podczas pobytu na polach i terenach przyleśnych zachować ostrożność, w tym nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy. Ponadto — co ważne — nie należy dotykać ani podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęt. „Przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy” — tłumaczy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie po kontakcie z kapsułką

Samo omijanie dotkniętych przynęt przez lisy to nie wszystko. „Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus wścieklizny wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa” — przestrzega Centrum.

