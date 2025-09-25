Ważny komunikat RCB. Dotyczy jednego regionu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert SM do mieszkańców regionu, znajdującego się w północnej Polsce.

Eksperci chcą zapobiec zachorowaniom na wściekliznę u zwierząt.

Alert RCB. Krótkie wiadomości tekstowe otrzymali mieszkańcy Kujaw i Pomorza

„Uwaga! W dniach 26-27 września [piątek i sobota – red.] będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!” – to pełna treść krótkiej wiadomości tekstowej, którą otrzymali lub otrzymają wkrótce mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

W sprawie jesiennej akcji, polegającej na podawaniu lisom doustnej szczepionki, Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat prasowy.

Działania prowadzone będą od końca września do połowy października. Rozpoczną się na Kujawach i Pomorzu, a potem kolej przyjść ma na kolejne regiony. „Między 3 a 5 października” kapsułki rozmieszczone zostaną „na terenie województwa lubelskiego”, „między 10 a 17 października – na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, między 16 a 24 października – na terenie województwa małopolskiego, między 2 a 11 października – na terenie województwa podkarpackiego, między 13 a 15 października – na terenie województwa podlaskiego”, a „między 16 a 17 października – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”.

Tak wygląda szczepionka. Swoje pupile trzymaj od niej z dala

Jaki cel przyświeca weterynarzom? Oczywiście przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wścieklizny wśród dzikich zwierzą – konkretnie lisów. „Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie jest wykonywana poprzez zrzut z samolotów oraz poprzez ręczne wyłożenie immunologicznego produktu weterynaryjnego leczniczego o nazwie: Rabadrop, zawiesina doustna. Przynęta w kolorze brązowo-zielonym do brązowego, kształtu kwadratowego albo kulistego o stałej konsystencji. Wewnątrz przynęty znajduje się plastikowy blister z wielojęzycznym nadrukiem. (...) Zawartość blistra jest zawiesiną w kolorze pomarańczowym do czerwono – fioletowego” – informuje GLW.

