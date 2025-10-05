IMGW wydało alert dla Bałtyku. Sytuacja jest niebezpieczna

Według prognoz IMGW, wiatr z kierunków południowo-zachodnich będzie osiągał siłę od 6 do 7 w skali Beauforta, w porywach nawet 8. W północnych rejonach Zachodniopomorskiego spodziewana jest średnia prędkość wiatru od 35 do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od poniedziałku od godz. 3:00 do 11:00, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

Seria niebezpiecznych zdarzeń nad Bałtykiem. Nie żyje kitesurfer

To kolejny dzień niebezpiecznych warunków nad Bałtykiem. W sobotę w Jastarni na Półwyspie Helskim 59-letni kitesurfer został porwany przez wiatr jeszcze przed wejściem do wody. Latawiec uniósł go w powietrze, po czym mężczyzna spadł z kilku metrów na betonowy chodnik i został przeciągnięty przez drzewa. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tego samego dnia podczas 74. regat Błękitnej Wstęgi w Zatoce Gdańskiej jedna z łodzi wywróciła się, a na innej złamany został maszt. – Silny wiatr złamał w jednej jednostce maszt, a drugą wywrócił. Cztery jachty były zagrożone – informował Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Zawody przerwano z powodu pogarszających się warunków.

Fatalne warunki nie tylko w Polsce. Alerty w Danii, Szwecji, Holandii i Norwegii

Burza Amy, która odpowiada za wichury nad Bałtykiem, dotknęła również inne kraje Europy. W Holandii odwołano ponad 150 lotów z lotniska Schiphol. W Danii i Szwecji wstrzymano część połączeń kolejowych i promowych, w tym kursy między Ystad a Świnoujściem. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Norwegii, gdzie wiatr osiągał prędkość do 150 km/h. Tamtejszy Instytut Meteorologiczny ostrzegał, że „przebywanie na zewnątrz jest niebezpieczne” i przewidywał „rozległe uszkodzenia budynków, infrastruktury i sieci energetycznych”.

IMGW apeluje do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie bieżących komunikatów meteorologicznych.

