Szczątki obiektu przypominającego drona. Nocne komunikaty policji i ŻW

„Dziś po godz. 18 na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom. Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały: Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator. Apelujemy o każdorazowe powiadamianie służby o podobnych znaleziskach” – poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych mazowiecka policja.

Zaręby Warchoły. Niezidentyfikowany obiekt powietrzny pod lupą służb

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski” – zaznaczyła z kolei Żandarmeria Wojskowa we wpisie opublikowanym chwilę później.

Poprzednio do takiej sytuacji doszło pod koniec września. Wówczas niezidentyfikowany obiekt powietrzny znaleziono w miejscowości Wielki Łęck w woj. warmińsko-mazurskim. Na polu kukurydzy wypatrzył go operator kombajnu. Wcześniej służby policja i straż pożarna zabezpieczały miejsca znalezienia szczątków czterech nieustalonych obiektów powietrznych 20 i 21 września.

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony. Potwierdzono ich odnalezienie 18 w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków, Stanisławka i Przymiarki.

