Polacy zgodni w kwestii samolotów Rosji. Sondaż nie zostawia wątpliwości
System MIM-104 Patriot w Polsce, zdjęcie ilustracyjne
System MIM-104 Patriot w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Mike Mareen
Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że większość Polaków chce zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Tylko kilkanaście procent ankietowanych było przeciwnego zdania.

Ankieterzy IBRiS zapytali Polaków, czy Wojsko Polskie powinno zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Aż 76,9 proc. respondentów odpowiedziało, że tak. Opcję „zdecydowanie tak” wybrało 42 proc. badanych, a „raczej tak” — 34,9 proc.

Sondaż. Polacy chcą, by rosyjskie samoloty zestrzeliwać

Przeciwko siłowemu rozwiązaniu było 16,6 proc. Polaków. „Raczej” przeciw było 12,8 proc., a „zdecydowanie” przeciw 3,8 proc. 6,5 proc. badanych nie umiało wskazać odpowiedzi. Zbadano też, jak rozkładały się głosy w zależności od opcji politycznej. Co ciekawe, za zestrzeliwaniem opowiada się zarówno większość zwolenników koalicji rządzącej (81 proc.), jak i wyborców opozycji (82 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone 26 i 27 września metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na 1073-osobowej grupie respondentów.

Sikorski ostro o rosyjskich obiektach

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski wygłosił w kierunku Rosjan zdecydowane ostrzeżenie na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Nie pozostawił wątpliwości w kwestii polskiej reakcji na działania Kremla.

— Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – stwierdził.

W późniejszym wywiadzie dla CNN zauważał, że tylko jeden kraj ma problemy ze swoimi maszynami, które „przypadkowo” przekraczają granice. — Po pierwsze, zauważmy, że to wszystko dzieje się tylko w jedną stronę. Nie słyszymy o samolotach albo o dronach z Polski albo innych krajów NATO, które wlatywałyby w przestrzeń powietrzną Rosji – mówił Sikorski.

Wypowiedzi polskiego ministra miały bezpośredni związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września.

Źródło: Rzeczpospolita / Wprost