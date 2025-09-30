„Niezidentyfikowany obiekt powietrzny”. Akcja Żandarmerii Wojskowej

Po godz. 17:00 Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat. „Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck, pow. działdowski” – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Komunikat wydała także Komenda Wojewódzka Policja w Olsztynie. „We wtorek przed godz. 15:00 policjanci z Działdowa zostali powiadomieni o tym, że w gm. Płośnica (pow. działdowski) na polu kukurydzy operator kombajnu zauważył leżący wśród roślin obiekt przypominający drona. Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m. in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dalsze czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia będą wykonywane pod jego nadzorem” – podano.

Więcej informacji wkrótce.