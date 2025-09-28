NATO rozszerzy misję na Bałtyku. Reakcja na incydenty dronowe

Agencja Reutera otrzymała oświadczenie, w którym NATO poinformowało o swoich planach dotyczących Morza Bałtyckiego. Sojusz Północnoatlantycki przekazał, że „będzie prowadzić jeszcze bardziej wzmożoną czujność dzięki nowym, wielodomenowym środkom w regionie Morza Bałtyckiego”.

Oświadczenie NATO. Sojusz wzmocni swoją obecność na Bałtyku

NATO wyjaśniło, w jaki sposób planuje mocniej zaznaczyć swoją obecność w rejonie Bałtyku. „Nowe, wielodomenowe środki” obejmować będą „platformy wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze oraz co najmniej jedną fregatę obrony powietrznej”.

W oświadczeniu przekazanym przez Sojusz Północnoatlantycki nie ujawniono jednak, które z krajów przymierza wniosą zasoby do wzmocnienia sił na Morzu Bałtyckim.

W styczniu NATO uruchomiło misję „Baltic Sentry” (Bałtycki Strażnik). Była ona odpowiedzią na sabotaże, które objęły uszkodzenia kabli energetyczny, łączy telekomunikacyjnych oraz gazociągów biegnących pod dnie Morza Bałtyckiego. W misję zaangażowano drony morskie, fregaty oraz samoloty. Nowe środki będą wzmacniać uruchomioną na początku roku misję.

Drony naruszają przestrzeń powietrzną NATO. Incydenty w Danii, Szwecji i Norwegii

Wzmocnienie obecności NATO w rejonie Morza Bałtyckiego to reakcja na ostatnie incydenty, w których naruszono przestrzeń powietrzną kilku krajów sojuszu. We wrześniu w przestrzeń powietrzną Estonii wleciały rosyjskie myśliwce MiG-31. Samoloty przez 12 minut pozostawały w pobliży wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej.

W ostatnich kilku dniach notowano incydenty z udziałem niezidentyfikowanych dronów, które poruszały się w rejonie duńskich lotnisk (w Aalborgu, Esbjerg i Sonderborgu). Drony zauważono również nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup. Przestrzeń powietrzną naruszono również nad lotniskami w Kopenhadze w Danii. Z powodu drona na kilka godzin zamknięto lotnisko Oslo-Gardermoen w Norwegii. Niezidentyfikowane drony zauważono również w przestrzeni powietrznej Szwecji – nad archipelagiem w Karlskronie.

