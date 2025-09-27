Incydent dronowy. Zełenski ujawnia szczegóły

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu prasowego poruszył temat incydentu dronowego z nocy z 9 na 10 września. To wtedy polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów. Konieczna okazała się interwencja polskiej armii wspieranej przez sojuszników. Część dronów zostało zestrzelonych. Szczątki maszyn znaleziono na terenie województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Wołodymyr Zełenski ujawnia. 92 drony leciały w stronę Polski

Prezydent Ukrainy powiedział, że w kierunku naszego kraju zmierzało kilka razy więcej maszyn, które w większości zostały zestrzelone przez siły ukraińskie.

– W stronę Polski leciały 92 drony. Zestrzeliliśmy je wszystkie, 19 dotarło. Tak, zestrzeliliśmy je nad terytorium Ukrainy… Można powiedzieć, że leciały w naszym kierunku. Ale widzimy kierunek i, jak to się mówi, choreografię tego lotu – powiedział Zełenski, którego słowa zacytowała agencja Interfax-Ukraina.

Na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Ukrainy dodał, że jego kraj na jesieni otrzyma kolejne zestawy mobilnego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. Wołodymyr Zełenski poruszył także incydent z węgierskim dronem, którego w piątek w przestrzeni powietrznej kraju wykryła ukraińska armia.

Incydent dronowy. Oburzenie zachodnich przywódców

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 9 na 10 września. Incydent spowodował reakcję Polski oraz jej sojuszników. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że „Polacy nie boją się rosyjskich dronów”. Premier Donald Tusk zaapelował o nieuleganie panice oraz ostrzegł przed rosyjską dezinformacją oraz prowokacjami. Rosjanie zaprzeczyli oskarżeniom.

Wtargnięcie na teren Polski zostało potępione przez przywódców polskich sojuszników, m.in. premier Włoch, premiera Wielkiej Brytanii, kanclerza Niemiec, prezydenta Francji. W reakcji na incydent NATO zapowiedziało wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu.

