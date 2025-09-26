Szef MSZ Węgier zarzuca Zełenskiemu „obsesję”. Kolejne napięcia na linii Kijów – Budapeszt

Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o szczegółach narady wojskowej z jego udziałem. Prezydent Ukrainy został powiadomiony przez naczelnego dowódcę Oleksandra Syrskiego „o niedawnych incydentach z udziałem dronów wzdłuż granicy ukraińsko-węgierskiej”. „Ukraińskie siły zbrojne zarejestrowały wtargnięcie dronów zwiadowczych do naszej przestrzeni powietrznej i prawdopodobnie są to drony węgierskie” – zaczął Zełenski.

Wołodymyr Zełenski o węgierskich dronach na granicy z Ukrainą. Peter Szijjarto odpowiedział

„Według wstępnych doniesień mogły one prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w ukraińskich regionach przygranicznych. Poleciłem zweryfikowanie wszystkich dostępnych danych oraz niezwłoczne sporządzenie raportów o każdym zarejestrowanym incydencie” – podsumował ukraiński przywódca. „Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji. Zaczyna teraz widzieć rzeczy, których nie ma” – odpowiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto.

W piątek 26 września odbyła się wideokonferencja z ministrami obrony siedmiu krajów Unii Europejskiej, w tym Polski oraz ministra obrony Ukrainy Denysa Szmyhala. Dotoczyła ona utworzenia „ściany dronów”. Początkowo zaproszenia nie dostały Węgry i Słowacja, ale ostatecznie kraje te wzięły udział w dyskusji.

Ukraina i Węgry nałożyły zakazy wjazdu na wojskowych

W ostatnim czasie atmosfera pomiędzy Kijowem i Budapesztem jest napięta. Dzisiaj ukraiński minister spraw zagranicznych poinformował o nałożeniu zakazu wjazdu na trzech wysokich rangą węgierskich wojskowych. „Jest to nasza odpowiedź na wcześniejszy bezpodstawny zakaz wjazdu nałożony przez Węgry na naszych wojskowych. Każdy akt braku szacunku ze strony Węgier spotka się z odpowiednią reakcją, zwłaszcza jeśli chodzi o brak szacunku dla naszych wojskowych” – napisał Andrij Sybiha.

