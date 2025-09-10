Sikorski kontruje Orbana. „Nie, Viktorze”

W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Incydent skomentował na X premier Węgier, Viktor Orban.

Viktor Orban o incydencie z dronami. Polityka Węgier „rozsądna i racjonalna”

„Nasze stanowisko jest jasne. Jesteśmy solidarni z Polską. Są naszym historycznym przyjacielem, sojusznikiem w NATO i przyjaznym państwem. Cokolwiek się wydarzy, jesteśmy po stronie Polaków. Ich terytorium i przestrzeń powietrzna są nienaruszalne” – napisał polityk.

W kolejnym zdaniu Orban nazwał węgierskie podejście „rozsądne i racjonalne”, mając na myśli „politykę wzywania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej”.

„Życie w cieniu wojny jest obarczone ryzykiem i niebezpieczeństwami. Czas, by to się skończyło!” – dodał premier Węgier. Na zakończenie wyraził poparcie dla działań prezydenta Donalda Trumpa i jego wysiłków na rzecz pokoju.

Odpowiedź Radosława Sikorskiego. Apel do premiera Węgier

Z Viktorem Orbanem nie zgodził się Radosław Sikorski, który odpowiedział na X: „Nie, Viktorze”. Polski minister spraw zagranicznych podzielił się swoim spojrzeniem na wydarzenia z nocy z wtorku na środę.

„Incydent dowodzi, że powinieneś zejść z płotu i potępić rosyjską agresję” – napisał Sikorski.

W kolejnym zdaniu zaapelował do Orbana o „odblokowanie wypłaty funduszy UE na obronność, zatwierdzenie surowszych sankcji wobec agresora i wycofanie swojego weta w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE”.

W środę Zoltan Kovacs, rzecznik rządu Węgier opublikował nagranie, na którym premier nazwał Polskę „historycznym przyjacielem i sojusznikiem”. Na filmie dodano, że „prawdopodobnie chodzi o drony rosyjskie”.

„Bez względu na to, co się stanie, jesteśmy po stronie Polaków. Ich terytorium i przestrzeń powietrzna są nienaruszalne i Polacy zawsze mogą na nas liczyć” – dodał Viktor Orban.

