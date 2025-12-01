„Zaskakujący ruch” Tuska. Powołał nowy organ ds. służb specjalnych

Donald Tusk w połowie listopada powołał w Kancelarii Premiera nowy departament zajmujący się służbami specjalnymi. Były zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn decyzję premiera określił mianem „zaskakującego ruchu”. Departament Koordynacji Służb Specjalnych będzie funkcjonować obok Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, którego zadaniem jest obsługa Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych.

Co z Departamentem Bezpieczeństwa Narodowego?

Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego jest Mariusz Tomaszewski. Departament Bezpieczeństwa Narodowego realizuje zadania w zakresie: obsługi merytorycznej, analitycznej, prawnej, parlamentarnej, medialnej, organizacyjnej, technicznej, sekretarskiej oraz kancelaryjno-biurowej Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w realizacji nadzoru, kontroli i koordynowania działalności służb specjalnych.

Kolejna zadania dotyczą: obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej oraz kancelaryjnej i biurowej Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w obszarze działania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Departament Koordynacji Służb Specjalnych w Kancelarii Premiera. Tajemniczy ruch Tuska

Ostatnie z wymienionych zadań dotyczy wykonywania zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów wobec służb specjalnych oraz wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie sygnalistów. Jak na razie dyrekcja i zadania Departamentu Koordynacji Służb Specjalnych nie zostały opublikowane na rządowych stronach.

