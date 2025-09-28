Polskie myśliwce poderwane. Nocny atak Rosji na Ukrainę

Polska armia wraz z armiami sojuszniczymi zareagowała na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. W nocy z soboty na niedzielę z powodu ataków Rosji na Ukrainę poderwano lotnictwo w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie lotnictwo

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie o poderwaniu myśliwców.

„Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – napisano w komunikacie.

Prowadzone działania mają charakter prewencyjny.

„Są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” — przekazał DORSZ.

Reakcja polskiej armii związana jest z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę. Na terenie całej Ukrainy obowiązuje czerwony alert w związku z zagrożeniem pociskami balistycznymi i manewrującymi. Drony uderzyły m.in. w Kijów i Zaporoże.

Zamknięto lotniska w Lublinie i Rzeszowie

Serwis Flightradar24 poinformował o tym, że na kilka godzin zamknięto przestrzeń powietrzną nad dwoma polskimi lotniskami.

Serwis przekazał o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad dwoma lotniskami: w Lublinie oraz Rzeszowie. Jako przyczynę podano „nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.

Czytaj też:

Szef MSZ Węgier zarzuca Zełenskiemu „obsesję”. Kolejne napięcia na linii Kijów – BudapesztCzytaj też:

Zełenski złożył niespodziewaną deklarację. Stawką przyszłość Ukrainy