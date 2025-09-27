Ławrow w ONZ. Ostrzega UE i NATO

Podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sobotę głos zabrał przedstawiciel Rosji, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.
Ławrow przemawiał w ONZ. Ostrzegł UE i NATO
– Rosja jest oskarżana o niemal planowanie ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Putin wielokrotnie obalał te prowokacje – powiedział Ławrow w swoim wystąpieniu. Ostrzegł również Unię Europejską oraz NATO, że „każda agresja na mój kraj spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią”.
W dalszej części swojego wystąpienia wskazał „źródło wszystkich problemów międzynarodowych” od zakończenia II wojny światowej. W jego opinii są nim próby dzielenia świata na przyjaciół i wrogów, jakich dokonuje Zachód.
Ławrow oskarża „reżim kijowski”. „Europa milczy”
W dalszej części swojej wypowiedzi zaatakował władze Ukrainy, które jego zdaniem doszło do władzy poprzez zamach stanu. Siergiej Ławrow mówił również o rzekomych zbrodniach Kijowa oraz bezczynności Europy.
– Europa milczy na temat zbrodni reżimu kijowskiego, któremu wszystko wolno, w tym na sabotaż w elektrowniach jądrowych – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.
Jako przyczyny konfliktu rosyjsko-ukraińskiego polityk wskazał „zabezpieczenie rosyjskich interesów w dziedzinie bezpieczeństwa i praw Rosjan na terytoriach kontrolowanych przez Kijów”. Ławrow dodał, że jego kraj pozostaje otwarty na negocjacje.
NATO zostało przez Ławrowa oskarżone o ekspansję na wschód i złamanie wcześniejszych zapewnień.
Rosyjskie prowokacje. Drony nad Polską i Rumunią
Ostatnie tygodnie w Europie charakteryzują się nasiloną aktywnością Rosjan. W nocy z 9 na 10 września około 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. W sobotę Wołodymyr Zełenski powiedział, że w kierunku naszego kraju leciały 92 drony, z których większość zniszczyły ukraińskie siły.
Rumuńska przestrzeń powietrzna również została naruszona przez rosyjskie drony, a w estońskiej przez 12 minut latały rosyjskie myśliwce MiG-31. Niezidentyfikowane drony widziano również w Danii – nad wojskową bazą i lotniskami. Podobny incydent miał miejsce nad lotniskiem w Kopenhadze.
Czytaj też:
Incydent dronowy. Zełenski ujawnia szczegółyCzytaj też:
Szef MSZ Węgier zarzuca Zełenskiemu „obsesję”. Kolejne napięcia na linii Kijów – Budapeszt