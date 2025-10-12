Pilny apel do mieszkańców Warszawy. „Prosimy nie włączać telewizorów”

Od kilku dni w Warszawie są realizowane zdjęcia do filmu „Lalka”. W filmie zagra plejada polskich gwiazd m.in. Marcin Dorociński, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza oraz Maja Komorwska i Mateusz Damięcki.

Lalka w Warszawie. Imponująca scenografia

Na potrzeby adaptacji dzieła Bolesława Prusa, ulica Krakowskie Przedmieście zmieniła się nie do poznania. W sercu stolicy powstała imponująca scenografia, której głównym elementem jest zbudowany od podstaw sklep Stanisława Wokulskiego.

– W stworzenie tej scenografii poszło bardzo dużo energii, wysiłku, kosztów i czasu. Jest w tym coś magicznego. Ten budynek, który teraz został scenograficznie postawiony, stoi dokładnie w miejscu, gdzie w czasach Bolesława Prusa istniała kamienica. Nie przetrwała wojny i nie została odbudowana. A przecież właśnie tutaj Prus umieścił mieszkanie Wokulskiego. Odtwarzamy więc jakiś element historii z jego czasów – tłumaczył Onetowi reżyser Maciej Kawalski.

„Lalka” w Warszawie. Pilny apel do mieszkańców

Realizacja „Lalki” wiążę się z utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców. W okolicach bramy, która prowadzi na kampus Uniwersytetu Warszawskiego pojawiły się plakaty z instrukcjami. Mają one ton prośby, nie nakazu.

„Ze względu na historyczny charakter filmu zwracamy się z ogromną prośbą o podniesienie rolet w tych dniach oraz zabranie współczesnych elementów z parapetów i balkonów” – czytamy. Co więcej, twórcy filmu zwrócili się także z prośbą o to, by „mieszkańcy nie włączali niebieskich źródeł światła, czyli telewizorów, mocnych świateł led w oknach wychodzących na Krakowskie Przedmieście”.

Warszawiacy muszą się także liczyć z utrudnieniami w ruchu. W okolicach planu filmowego „Lalki” zostały zamknięte drogi — fragment Traktu Królewskiego od Królewskiej do Świętokrzyskiej. Na ulicach Oboźnej i Kopernika w sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika nie wolno parkować samochodów. Zmienione zostały również trasy i rozkład jazdy autobusów miejskich.

Realizacja „Lalki” w Warszawie potrwa do 22 października.

