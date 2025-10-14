15-latek wypadł z okna bursy. Na jaw wyszły nowe fakty

Pod koniec września, w bursie na terenie Kujaw i Pomorza, miało miejsce wstrząsające wydarzenie – późnym wieczorem jeden z mieszkańców wypadł przez okno. Rówieśnik, który z nim przebywał, natychmiast pobiegł po pomoc. Ciężko ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala.

Sprawę badała Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ. Prok. Agnieszka Golińska-Żołyniak – rzeczniczka prasowa śledczych z Kujaw i Pomorza – informowała dwa tygodnie temu w rozmowie z dziennikiem „Gazeta Wyborcza”, że „żadne okoliczności nie wskazywały” na tamten moment, by „doszło do przestępstwa”. Zaplanowano wówczas także sekcję zwłok, która miała pomóc ustalić wszystkie okoliczności i przyczynę śmierci 15-latka.

„GW” we wtorek (14 października) poinformowała, że kuratorium oświaty przeprowadziło dochodzenie po tragedii. Jak ustalili dziennikarze – zostało ono już zakończone.

Kuratorium zabrało głos. „Nie stwierdziliśmy żadnych uchybień”

Redakcja opisuje, że feralnego dnia uczniowie wrócili do bursy zgodnie z zasadami – przed godziną 22. W internacie pokoje wynajmują mieszkańcy spoza Bydgoszczy, którzy uczęszczają do szkół średnich na terenie miasta. I choć młodzi zjawili się o czasie, to jednak złamali inny punkt regulaminu – znajdowali się pod wpływem alkoholu. Wychowawcy wezwali więc ich rodziców.

Uczniowie mieli zostać poproszeni o spakowanie się. Jeden z nich zapytał, czy może skorzystać z toalety, ale zamiast tam udał się do swojego pokoju. Chwilę później wypadł z okna na czwartym piętrze.

„GW” informuje, że śledczy wciąż prowadzą postępowanie ws. tragedii. – Przyczyną śmierci nastolatka był uraz czaszkowo-mózgowy – mówi prok. Golińska-Żołyniak. Jeśli chodzi o kuratorium, „zgodnie z procedurami zostały przeprowadzone czynności kontrolne”. – Zespół psychologów udzielił dyrektorowi bursy informacji, w jaki sposób należy telefonicznie powiadomić rodziców wychowanków, którzy wracali na weekend do domów, aby ci zwracali uwagę na zachowania dzieci i mogące wystąpić trudności w radzeniu sobie z emocjami – przekazała rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy, Marta Stachowiak.

Dyrektorka Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek – Ewa Podgórska – poinformowała, że przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy „rozmawiali z dyrektorem i wychowawcami” z bursy. „Ze strony pracowników nie stwierdziliśmy żadnych uchybień, postępowali zgodnie z regulaminem” – wskazała.

