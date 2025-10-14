Burza w sieci po informacji o potrójnym morderstwie. Policja ujawnia prawdę

Na kilku facebookowych grupach pojawiły się posty o rzekomym potrójnym zabójstwie w Krakowie, którego miał się dopuścić obywatel Ukrainy. Informacja błyskawicznie rozprzestrzeniła się w internecie, jednak policja zdecydowanie zaprzeczyła tym doniesieniom.

„Stanowczo dementujemy tę informację! Na terenie Krakowa ani Małopolski nie doszło do takiego zdarzenia. Sensacyjne wpisy szybko rozprzestrzeniają się po sieci, apelujemy: nie ulegaj dezinformacji” – przekazali funkcjonariusze.

To kolejny przypadek fałszywego przekazu mającego wzbudzać niechęć wobec obywateli Ukrainy. Poprzednie tego typu „doniesienia” dementowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już 9 października.

twitter

Rosyjskie prowokacje i wojna informacyjna

Policja i resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzegają, że w sieci regularnie pojawiają się dezinformacje rozpowszechniane przez rosyjskie ośrodki propagandowe. Przypomniano, że gdy 10 września po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, w mediach społecznościowych pojawiły się nieprawdziwe wpisy sugerujące, że były to ukraińskie bezzałogowce.

Podobny schemat powtórzył się pod koniec września, gdy rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego opublikowała komunikat, w którym twierdziła, że Polska i Ukraina planują „prowokację” na terytorium naszego kraju, by następnie obwinić Rosję.

MSWiA jednoznacznie określiło tę informację jako fałszywą narrację, będącą elementem zaplanowanej operacji. „Jej cel jest zawsze ten sam – odcięcie Ukrainy od wsparcia Polski i krajów NATO. Zmieniają się tylko kłamstwa” – przekazano w komunikacie resortu.

Jak rozpoznać dezinformację i nie dać się nabrać?

Policja apeluje, aby nie udostępniać sensacyjnych treści bez potwierdzenia źródła. Przypomina, że każdy użytkownik internetu może nieświadomie stać się ogniwem w łańcuchu takiej manipulacji.

Warto zawsze sprawdzić, czy dana wiadomość pochodzi z oficjalnych kont instytucji publicznych, takich jak Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Cyfryzacji, lub z rzetelnych mediów.

Jeśli informację podają jedynie anonimowe konta w mediach społecznościowych – warto zachować szczególną ostrożność. „Udostępniając nieprawdziwe informacje, przyczyniasz się do siania dezinformacji!” – ostrzegają służby.

twitterCzytaj też:

Tajemnicze zabójstwo 23-letniej studentki. Morderca odsiaduje wyrok w Rosji?Czytaj też:

Horror w Knurowie. Sąsiedzi opowiedzieli o wstrząsającej zbrodni w bloku