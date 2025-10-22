Spór o emerytury. Bezdzietne Polki będą pracować dłużej?

Dokument został zarejestrowany w Biuletynie Informacji Publicznej na początku października 2025 roku. W uzasadnieniu petycji autor podkreśla, że kobiety w Polsce żyją średnio o 7,5 roku dłużej niż mężczyźni, co oznacza, że dłużej pobierają świadczenia. Zwraca również uwagę, że po marcowej waloryzacji 2025 roku średnia emerytura wynosi 4045 zł brutto, przy czym mężczyźni otrzymują średnio 4980 zł, a kobiety 3420 zł.

Według autora różnica ta wynika z krótszego stażu ubezpieczeniowego i niższego wieku emerytalnego kobiet. „W przypadku kobiet bezdzietnych brak jest przesłanek społecznych czy biologicznych, które uzasadniałyby wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej” – czytamy w petycji.

Publikacja dokumentu w BIP wywołała lawinę komentarzy w internecie. W mediach społecznościowych część użytkowników mylnie uznała, że chodzi o projekt prezydencki. Tak jednak nie jest.

Gorąca dyskusja o emeryturach. Petycja trafiła do prezydenta

Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że dokument został złożony anonimowo i przekazany do analizy prawnej. Zgodnie z procedurą może on zostać przekazany do właściwego resortu lub pozostawiony bez dalszych działań.

Prezydent Karol Nawrocki już w trakcie kampanii deklarował sprzeciw wobec takich zmian. – Nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom – mówił. Stanowisko to powtórzył po publikacji petycji, podkreślając, że zamiast ustawowych nakazów należy stawiać na dobrowolne zachęty do dłuższej aktywności zawodowej.

Podniesieniu wieku emerytalnego kobiet bez dzieci sprzeciwiają się także zarówno eksperci rynku pracy, jak i Ministerstwo Rodziny Ich zdaniem rozwiązanie to nie poprawi sytuacji demograficznej, a może jedynie pogłębić nierówności.

W 2024 roku liczba urodzeń spadła do 252 tys., podczas gdy liczba seniorów wzrosła o 175 tys. Specjaliści wskazują, że kluczowe dla przyszłości systemu powinny być elastyczne formy pracy, wsparcie rodzin i edukacja finansowa, a nie różnicowanie uprawnień emerytalnych według liczby dzieci.

