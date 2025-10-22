Tyle może zarobić Andrzej Duda. Prezydencka emerytura to przy tym grosze
Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Shutterstock / praszkiewicz
Andrzej Duda może zarabiać w nowej pracy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie – ustalił „Fakt”. O tym, że były prezydent zdecydował się na przejście do biznesu, polityk poinformował kilka dni temu.

Jak podał „Fakt”, mediana rocznych zarobków członków rad nadzorczych litewskich spółek giełdowych wynosi około 84 tys. euro, czyli ok. 7 tys. euro miesięcznie. W przeliczeniu daje to blisko 30 tys. zł — ponad dwa razy więcej niż prezydencka emerytura, która sięga ok. 12 tys. zł netto miesięcznie.

Dziennik zastrzega jednak, że ze sprawozdania finansowego ZEN.com, firmy, do której dołączył Duda, wynika, że w 2024 roku członkowie rady nadzorczej nie otrzymali żadnego wynagrodzenia. Sam były prezydent nie ujawnia, ile zarobi w nowej roli.

Andrzej Duda w nowej roli. Postawił na biznes

Andrzej Duda poinformował kilka dni temu w rozmowie z „Pulsem Biznesu”, że został członkiem rady nadzorczej fintechu ZEN.com, określanego często mianem „polskiego Revoluta”. Spółka, zarejestrowana na Litwie, działa w niemal 30 krajach i oferuje wielowalutowe karty płatnicze oraz płatności online.

Jak tłumaczył Duda, decyzja o współpracy z firmą wyniknęła „z podziwu dla młodego, innowacyjnego zespołu i jego podejścia do rozwoju”. – Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami – powiedział.

Były prezydent przekonywał w rozmowie, że celem spółki jest stworzenie „całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi”. Stwierdził również, że fintech powinien odpowiadać także na potrzeby starszych użytkowników. – Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale przyjaznych rozwiązań – podkreślił.

Duda zapewniał, że obejmuje funkcję z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo klientów. – Przyjąłem na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów – dodał. Jak zaznaczył, jego wcześniejsze doświadczenie w prawie administracyjnym i gospodarczym publicznym pozwoli mu wspierać firmę w relacjach z regulatorami.

Źródło: Fakt