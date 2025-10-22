Tyle może zarobić Andrzej Duda. Prezydencka emerytura to przy tym grosze

Jak podał „Fakt”, mediana rocznych zarobków członków rad nadzorczych litewskich spółek giełdowych wynosi około 84 tys. euro, czyli ok. 7 tys. euro miesięcznie. W przeliczeniu daje to blisko 30 tys. zł — ponad dwa razy więcej niż prezydencka emerytura, która sięga ok. 12 tys. zł netto miesięcznie.

Dziennik zastrzega jednak, że ze sprawozdania finansowego ZEN.com, firmy, do której dołączył Duda, wynika, że w 2024 roku członkowie rady nadzorczej nie otrzymali żadnego wynagrodzenia. Sam były prezydent nie ujawnia, ile zarobi w nowej roli.

Andrzej Duda w nowej roli. Postawił na biznes

Andrzej Duda poinformował kilka dni temu w rozmowie z „Pulsem Biznesu”, że został członkiem rady nadzorczej fintechu ZEN.com, określanego często mianem „polskiego Revoluta”. Spółka, zarejestrowana na Litwie, działa w niemal 30 krajach i oferuje wielowalutowe karty płatnicze oraz płatności online.

Jak tłumaczył Duda, decyzja o współpracy z firmą wyniknęła „z podziwu dla młodego, innowacyjnego zespołu i jego podejścia do rozwoju”. – Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami – powiedział.

Były prezydent przekonywał w rozmowie, że celem spółki jest stworzenie „całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi”. Stwierdził również, że fintech powinien odpowiadać także na potrzeby starszych użytkowników. – Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale przyjaznych rozwiązań – podkreślił.

Duda zapewniał, że obejmuje funkcję z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo klientów. – Przyjąłem na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów – dodał. Jak zaznaczył, jego wcześniejsze doświadczenie w prawie administracyjnym i gospodarczym publicznym pozwoli mu wspierać firmę w relacjach z regulatorami.

