Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę? Stanowcza reakcja

Zanim Agata Kornhauser-Duda została pierwszą damą, w latach 1998-2015 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Teraz żona byłego prezydenta Polski miała dostać pracę w banku centralnym, gdzie ma pełnić rolę doradczyni prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego – ustalił nieoficjalnie TVN24.

Agata Kornhauser-Duda dostała nową pracę? Rzecznik NBP zabrał głos

O komentarz w tej sprawie dziennikarze wspomnianego źródła zwrócili się do biura prasowego NBP, ale do momentu publikacji tekstu nie otrzymali odpowiedzi. Sprawy nie skomentowała dotychczas publicznie ani Agata Kornhauser-Duda, ani Andrzej Duda.

Po godz. 11:00 rzecznik banku udzielił komentarza redakcji Budiness Insider. – Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP – stwierdził.

Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że grono doradców NBP zasilił Andrzej Dera, który pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Miał zostać doradcą departamentu prawnego.

Nowy etap w życiu Andrzeja Dudy. Postawił na biznes

Wczoraj media obiegła informacja o nowym rozdziale w życiu zawodowym Andrzeja Dudy. Okazało się, że były prezydent dołączył do rady nadzorczej ZEN.com – fintechu z Rzeszowa, który jest nazywany przez branżę „polskim Revolutem”.

– Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami. Chodzi o stworzenie całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi. Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale też przyjaznych rozwiązań – powiedział były prezydent w rozmowie z „Pulsem Biznesu”.

– Przyjąłem na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – zapewnił Andrzej Duda.

