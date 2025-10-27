Marta Nawrocka skradła show. Tak stylistka oceniła jej kreację. „Świetny zabieg”

W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się spektakl operowy „Halka”. Na miejscu pojawiła się m.in. Marta Nawrocka. W mediach społecznościowych pierwsza dama opublikowała kilka zdjęć z wydarzenia, a jej stylizacja ponownie przykuła uwagę.

Marta Nawrocka w centrum uwagi. Stylistka oceniła jej kreację

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała czarną elegancką bluzkę z falbaniastymi rękawami, czarną spódnicę z zakładkami, a stylizację uzupełniła czarną opaską do włosów. Jej kreację oceniła stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak.

– Stylizacja utrzymana w czerni – ten kolor zdecydowanie pasuje pani prezydentowej. Pani Nawrocka prezentuje się bardzo klasycznie, a falbaniaste rękawy wprowadzają modowy akcent. To świetny zabieg stylizacyjny, który ożywia prostą formę i sprawia, że sukienka nie jest zbyt oczywista. Wiele marek w tym sezonie oferuje bluzki, sukienki, a nawet swetry z takimi zdobieniami – powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

– Spódnica o długości midi nadaje sylwetce wdzięku i podkreśla elegancki charakter zestawu. Opaska na włosach jest tu trafionym dodatkiem – to aktualnie bardzo modne akcesorium, które dodaje lookowi nowoczesnego, lekko francuskiego sznytu. Całość jest bardzo harmonijna – podsumowała stylistka.

Marta Nawrocka o chorym chłopcu. Dziecko walczy z dystrofią mięśniową Duchenne'a

Marta Nawrocka opublikowała na Instagramie wpis, w którym odniosła się do wydarzenia. Zwróciła uwagę na wymiar artystyczny, ale także zaangażowanie Opery Lubelskiej w pomoc chłopcu, który zmaga się z poważną chorobą.

„Opera »Halka« w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to dzieło ponadczasowe, które łączy pokolenia. Dziękuję artystom, organizatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej podróży w czasie i sprawili, że ten wieczór był magiczny” – napisała pierwsza dama. „Jestem szczególnie wzruszona, że Opera Lubelska wspiera akcję charytatywną na rzecz Frania Styły – chłopca, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenne’a” – dodała Marta Nawrocka.

